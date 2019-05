27. Mai 2019, 21:14 Uhr Fußball FCK erkämpft 1:1 im "Retterspiel" gegen die Bayern

Der Double-Gewinner hilft dem finanziell schwer angeschlagenen Drittligisten. Bei den French Open scheiden zahlreiche deutsche Tennisprofis in der ersten Runde aus.

Meldungen im Überblick

3. Liga, Kaiserslautern: Zwei Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal hat der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München einen Sieg im "Retterspiel" beim 1. FC Kaiserslautern verpasst. Ohne zahlreiche Stammspieler kamen die Münchner nur zur einem 1:1 (0:1) bei dem finanziell schwer angeschlagenen Drittligisten, in dessen Kasse sämtliche Einnahmen des Freundschaftsspiels fließen. Bereits Stunden vor dem Anpfiff teilte der FCK mit, dass alle 49.780 Karten vergriffen seien.

In einem lockeren Freundschaftsspiel brachte Hendrick Zuck (8.) den FCK bereits früh in Führung, dem eingewechselten Pokalhelden Robert Lewandowski (80.) gelang in der Schlussphase noch der Ausgleich. Der Pole hatte beim 3:0 im Pokalfinale gegen RB Leipzig doppelt getroffen und wurde gegen Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Bereits vor der Partie hatte FCK-Geschäftsführer Martin Bader gesagt, dass die Einnahmen aus dem Bayern-Spiel "ein wichtiger Bestandteil im Rahmen unseres Lizenzierungsverfahren" seien.

Der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sprach mit Blick auf die vergangenen Duelle von "intensiven, im Rückblick auch legendären Spielen" und betonte: "Der Fußball lebt von Emotionen und sportlicher Rivalität, auch von Solidarität. Deshalb helfen wir gerne." Die Bayern hatten erstmals 2003 ein sogenanntes "Retterspiel" beim FC St. Pauli ausgetragen.

French Open, Tennis: An einem schwarzen deutschen Tag auf roter Asche hat Jan-Lennard Struff bei den French Open für ein Glanzlicht gesorgt. Der Davis-Cup-Spieler besiegte den an Nummer 20 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov überzeugend in 2:10 Stunden mit 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Struff gewann erst zum siebten Mal sein Auftaktmatch bei einem Grand Slam. Darüber hinaus erreichte Andrea Petkovic als erst zweite Deutsche nach Laura Siegemund die zweite Runde. Die 31 Jahre alte Darmstädterin besiegte Alison Riske (USA) in 2:13 Stunden mit 2:6, 6:3, 7:5. Mona Barthel trifft am Mittwoch auf Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 24).

Einen Tag vor dem Auftaktmatch von Alexander Zverev am Dienstag (11.00 Uhr) verloren dagegen am zweiten Turniertag Julia Görges, Antonia Lottner und Tatjana Maria ihre Erstrundenbegegnungen. Bei den Männern scheiterten Yannick Hanfmann, Mischa Zverev, Peter Gojowczyk und der 18 Jahre alte Rudi Molleker. Yannick Maden erkämpfte sich ein Zweitrunden-Duell gegen Hanfmanns Bezwinger Rafael Nadal (Spanien).