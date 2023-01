Von jki

Montag ist beim FC Ingolstadt 04 der Tag der Entscheidungen. Das war schon in den vergangenen Jahren so, als nach den Beratungen der hohen Herren des Vereins am Wochenanfang die Trainer und Sportdirektoren gehen mussten. Auch in dieser Woche ist am Montag eine nicht mehr ganz überraschende Entscheidung gefallen, die tags darauf verkündet wurde: Trainer Rüdiger Rehm, 44, und Co-Trainer Mike Krannich müssen den Zweitliga-Absteiger nach zuletzt nur zwei Siegen in sieben Partien verlassen. Bis auf Weiteres übernimmt das verbliebene Trainerteam.

"Wir wollten unbedingt erfolgreich in die Restrunde starten, um weiterhin oben dran zu bleiben", sagte der FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Nach der schwarzen Serie von drei Niederlagen in den drei Spielen seit der langen Winterpause sah er sich nun zum Handeln gezwungen, schließlich ist der Aufstiegsaspirant in der dritten Liga bis auf Rang sieben abgerutscht und hat bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Beiersdorfer bemüht sich nun um eine "zeitnahe" Nachfolgelösung. Gut möglich also, dass beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr) bereits ein neuer Coach an der Seitenlinie stehen wird. Im Hinblick darauf fordert Beiersdorfer, "schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden".