9. September 2018, 19:45 Uhr Fußball FCB-Frauen erreichen Pokal-Achtelfinale

Eine Woche vor dem Start der Bundesliga setzen sich die Münchnerinnen 3:0 beim USV Jena durch. Gegen den Zweitliga-Letzten fehlt es jedoch noch an Durchsetzungskraft.

Für die Fußballerinnen des FC Bayern München hat die neue Saison so angefangen, wie sie es sich gewünscht haben: mit einem Sieg im ersten Pflichtspiel. Am Sonntag konnte sich das Team von Trainer Thomas Wörle im DFB-Pokal mit 3:0 (1:0) beim USV Jena vor etwa 400 Zuschauern durchsetzen und hat damit das Achtelfinale erreicht. Eine Woche vor dem Start in die Bundesliga bei Bayer Leverkusen fehlte es den Bayern um Nationalspielerin Kristin Demann (im Bild) jedoch noch an Durchsetzungskraft gegen den Zweitliga-Letzten. In der 15. Minute gelang es den Münchnerinnen zum ersten Mal, sich erfolgreich gegen die gut organisierte USV-Abwehr durchzusetzen: Jill Roord erzielte mit einem Fernschuss aus 20 Metern ins linke Eck in Führung. Nach einer Ecke von Roord erhöhte Gina Lewandowski per Kopf (52. Minute) - wie auch Jovana Damnjanovic nach einer Vorlage von Sara Däbritz (79.). Das Achtelfinale ist für den 17. und 18. November angesetzt.