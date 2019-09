Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat den großen Stadtrivalen Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt.

Der Kiezclub gewann am Montagabend das emotionsgeladene 102. Derby mit 2:0 (1:0) und feierte den ersten Sieg gegen den Nachbarn seit dem 16. Februar 2011. Dimitrios Diamantakos (18.) mit seinem vierten Saisontreffer und ein Eigentor von HSV-Kapitän Rick van Drongelen machten vor 29 226 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion den verdienten Erfolg perfekt. Es war zugleich der erste Heimsieg in einem Pflichtspiel gegen den HSV seit Februar 1960, damals noch in der Oberliga.

Durch seine erste Saison-Niederlage rutschte der Hamburger SV nach vier Siegen in Folge hinter dem Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart auf Platz zwei. St. Pauli kam durch seinen zweiten Sieg auf den zehnten Rang.

Der Erfolg des FC St. Pauli war insgesamt verdient. Über weite Strecken waren die Kiez-Kicker die aggressivere und bissigere Mannschaft. Der HSV machte aus seinen spielerischen Möglichkeiten zu wenig. Die zweite Halbzeit hatte wegen Zündens von Feuerwerk und Pyrotechnik in beiden Fan-Lagern mit Verzögerung begonnen. Vor der brisanten Partie und während der ersten Halbzeit war es ruhig geblieben.