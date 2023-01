Jahrelang hat Fußball-Regionalligist FC Schweinfurt 05 den Sprung in die dritte Liga versucht, nun wird gespart: Präsident und Hauptsponsor Markus Wolf gab in einem offenen Brief bekannt, dass die Schnüdel in der kommenden Saison den Profispielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden. Man werde "künftig verstärkt auf Spieler setzen, die sich einerseits mit der neuen Konzeption identifizieren können und andererseits mit regionalem Bezug punkten sowie den FC im Herzen tragen", hieß es. Wolf gab aber an, als Präsident und Geldgeber weiter zur Verfügung zu stehen. Ob Sportdirektor Robert Hettich in der kommenden Saison weitermacht, ist nach SZ-Informationen nicht endgültig geklärt. Mit einem höherklassigen Einstieg in die Profiligen plant dagegen Schweinfurts Trainer Christian Gmünder, der zum nächsten Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB zugelassen wurde.