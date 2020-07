Fußball, Portugal: Der FC Porto ist zum 29. Mal portugiesischer Meister. Zum Abschluss des 32. Spieltags in der Liga NOS holte das Team um Europameister Pepe am späten Mittwochabend ein 2:0 (0:0) gegen Sporting Lissabon und kann von Verfolger Benfica Lissabon an den verbleibenden beiden Spieltagen nicht mehr eingeholt werden. Danilo Pereira traf im Estádio do Dragão nach 64 Minuten, Moussa Marega erzielte in der Nachspielzeit das 2:0 (90.+1.). Bereits ein Remis hätte Porto zum Titel gereicht.

Rekordmeister Benfica und der FC Porto treffen am 1. August auch im portugiesischen Pokalfinale aufeinander. Sporting Lissabon muss durch die Niederlage um Rang drei in der Tabelle bangen, Sporting Braga hat nur drei Punkte Rückstand.

Fußball, Ultras: Das Fan-Bündnis "Unser Fußball" hat die Kritik von Karl-Heinz Rummenigge zurückgewiesen, Ultra-Gruppierungen nähmen im deutschen Fußball eine zu fordernde Haltung ein. "Fußballfans geben sehr viel - vor allem Zeit und Leidenschaft, alles das, was den Fußball zu mehr macht als nur zu einem Sport", sagte Sprecher Jan-Henrik Gruszecki der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. "Wer das macht, der darf auch durchaus mal auf Dinge aufmerksam machen." Rummenigge hatte der "Sport Bild" gesagt: "Wir sind jetzt leider angekommen an einem Punkt, an dem ich von den Ultras immer nur lese: Wir fordern dies, wir fordern das. Jetzt wollten sie Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder." Der Vorstandschef des FC Bayern München ergänzte: "Aber wenn ich immer nur fordere, aber nie bereit bin, Pflichten und auch Verantwortung zu übernehmen, endet das in einer Einbahnstraße."

Gerade in den vergangenen Wochen hätte die Fanszene bewiesen, dass sie soziale Verantwortung übernehme, sagte Gruszecki. Viele Fans - darunter auch zahlreiche Ultras - engagieren sich in der Coronakrise und helfen anderen Menschen. Rummenigge bemängelte auch die Namensgebung des neuen Bündnisses, das nach eigenen Angaben mit Stand Mittwochvormittag mehr als 2300 Fanclubs- und Gruppierungen sowie über 12 000 Einzelpersonen unterstützen. "Ich finde, der Name ist etwas anmaßend", sagte Rummenigge über "Unser Fußball". "Wem gehört der Fußball? Am ehesten noch denen, die ihn spielen - egal, auf welchem Niveau. Die Fans sind Teil des Fußballs, aber er gehört ihnen nicht." Die Aussage zeige, "dass Karl-Heinz Rummenigge nichts verstanden hat", sagte Gruszecki. "Die Fanclubs die unterschrieben haben, sagen, so würden wir unseren Fußball definieren", erklärte er. "Wir sagen nicht, "uns gehört der Fußball". Wenn jemand sagt, "wir müssen unseren Planeten retten", impliziert das ja auch nicht, dass demjenigen selbst der Planet gehört."

Borussia Dortmund, Marcel Schmelzer: Der Fußball-Bundesligist muss mehrere Monate ohne seinen früheren Kapitän Marcel Schmelzer auskommen. Der 32 Jahre alte Linksverteidiger wurde aufgrund von Knieproblemen operiert und muss nun eine "mehrmonatige" Reha absolvieren. Das teilte der BVB am Mittwoch mit. Die Westfalen rechnen aber mit einem Wiedereinstieg Schmelzers noch in diesem Jahr. Die Probleme am Knie seien demnach in der Endphase der Saison aufgetaucht. Eine genauere Untersuchung habe dann die Notwendigkeit einer Operation ergeben. Nähere Angaben zu Verletzung machte der Club nicht. Der frühere Nationalspieler und Kapitän der Borussen spielte zuletzt in Dortmund nur noch eine untergeordnete Rolle. Auch bedingt durch Verletzungen kam Schmelzer in den vergangenen beiden Spielzeiten lediglich zu 16 Bundesligaeinsätzen. In der abgelaufenen Saison war er nur noch Ersatzspieler.

Basketball, Bundesliga: Der Italiener Andrea Trinchieri wird neuer Trainer der Basketballer des FC Bayern. Das gaben die Münchner am Mittwoch bekannt und bezeichneten den früheren Erfolgscoach von Liga-Rivale Brose Bamberg als "Wunschkandidat". Der 51-Jährige soll den jüngst entthronten deutschen Meister in der Bundesliga wieder an die Spitze und in der Euroleague zu Erfolgen führen. Trinchieri wird Nachfolger von Oliver Kostic, unter dem die Bayern zuletzt beim Meisterturnier in der eigenen Halle im Viertelfinale gescheitert waren. Trinchieri hatte mit Bamberg drei deutsche Meistertitel und einen Pokal gewonnen. Zuletzt arbeitete er bei Partizan Belgrad.

Motorsport, Formel 1: Sebastian Vettel: Sebastian Vettels weitere Formel-1-Karriere bleibt nach eigenen Angaben ungeklärt. "Meine Zukunft ist weiterhin offen. Es ist noch gar nichts entschieden", sagte der 33 Jahre alte gebürtige Heppenheimer "sport1.de", nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass er mit dem künftigen Aston-Martin-Team verhandele. Vettel: "Auch ein Jahr Pause, vieles ist noch möglich."

Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters bei Ferrari wurde nicht verlängert. Stand jetzt hat er nach Ablauf der aktuellen Saison keinen Job in der Motorsport-Königsklasse. "Das einzige, was sicher ist: Ich werde bis Saisonende alles versuchen, um mit Ferrari aus dem momentanen Tal zu kommen", betonte Vettel vor dem Großen Preis von Ungarn am kommenden Sonntag bei Budapest. Nach Platz zehn und dem Ausfall in der ersten Runde in den beiden Auftaktrennen in Spielberg braucht Vettel unbedingt ein Erfolgserlebnis.

Eishockey, NHL: Nationalspieler Leon Draisaitl darf sich Hoffnungen auf eine prestigeträchtige Auszeichnung machen. Wie die nordamerikanische Profiliga NHL am Dienstag verkündete, gehört der 24-Jährige von den Edmonton Oilers zu den drei Finalisten für den Ted Lindsay Award bei der Wahl des besten Profis der regulären Saison durch die Spielergewerkschaft NHLPA. Mit 110 Punkten (43 Tore, 67 Assists) war Draisaitl vor der Corona-Zwangspause Topscorer der Liga und erhielt nach dem Abbruch der regulären Saison als erster Deutscher die Art Ross Trophy als bester Punktesammler. Neben dem gebürtigen Kölner schafften es Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) und Artemi Panarin (New York Rangers) in die Top 3. Der Sieger soll während der Conference Finals bekannt gegeben werden.

Seit Montag beziehen die Teams ihre Trainingscamps. Der Restart soll am 1. August erfolgen. Die NHL plant die Wiederaufnahme in zwei Spielorten. Die zwölf Klubs der Eastern Conference treffen in Toronto aufeinander, in Edmonton spielen die zwölf Klubs der Western Conference. In den Play-offs soll dann der Stanley-Cup-Sieger ermittelt werden.