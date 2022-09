Von Philipp Selldorf

Die Blues erreichten beim entscheidenden Angriff genau so steil und geschwind das Ziel, dass es geradewegs zur Handschrift von Chelseas Trainer Thomas Tuchel passte. Punktgenau gelangte der Ball in zwei Zügen aus dem eigenen Strafraum zum Torschützen, den auf dem Weg zum 1:0 kein Verteidiger mehr aufhalten konnte. Allerdings waren es aus Tuchels Sicht die falschen Blues, die jubeln durften - das traditionelle Blau des FC Chelsea trug an diesem Abend das Team von Dinamo Zagreb. Der Mann, der unaufhaltsam entwischte und das einzige Tor der Champions-League-Partie schoss, war ein gewisser Mislav Orsic, und der ganz in Weiß gekleidete Mann, der ihn in letzter Instanz nicht stoppen konnte, war Wesley Fofana, der als falsch postierte Absicherung eine ungute Figur machte.

Den 21-jährigen Abwehrmann Fofana hatte der FC Chelsea vorige Woche für 80 Millionen Euro Ablöse von Leicester City gekauft, während Dinamo Zagreb seinerzeit eine Million an den koreanischen Klub Ulsan Hyundai überweisen musste, um Orsic zurück nach Kroatien zu holen. So eine Vergleichsrechnung hat sportfachlich betrachtet natürlich keine Relevanz, allenfalls dient sie dem Zweck der Polemik. Doch es ist nicht auszuschließen, dass den neuen Herren an der Spitze des FC Chelsea das Sportfachliche in dem Moment egal war, in dem sie sahen, dass der superteure neue Top-Spieler gerade von einem ungleich preiswerteren Nobody abgehängt wurde.

Weder in dieser Szene noch in den übrigen 98 Spielminuten stimmte aus Sicht der Gäste die Rechnung, unter deren Strich eine blamable Niederlage des FC Chelsea beim krassen Außenseiter der Gruppe E stand. Die Quittung erhielt am nächsten Tag der Trainer Thomas Tuchel, 49, der auf Weisung der neuen Klubeigentümer seines Postens enthoben wurde. Im vorigen Winter noch von der Fifa als Welttrainer des Jahres gekürt, jetzt arbeitslos, das ist ein krasser Karriereknick. Nicht zuletzt fiel Tuchel dabei den Reibungen zum Opfer, die beim Eindringen des amerikanischen Großkapitals in die britische Fußballkultur entstehen.

Chelsea hat unter Todd Boehly den Eindruck eines Klubs erweckt, der gewaltsam versucht, seine Millionen loszuwerden

Dem US-Amerikaner Todd Boehly, der das neue Besitzer-Konsortium von Chelsea öffentlich vertritt und in Personalunion als Vorstandsvorsitzender sowie Sportdirektor fungiert, gelang durch die Absetzung des Trainers ein Coup: In der britischen Fußballszene hatte mit diesem plötzlichen harten Schnitt niemand gerechnet. Die Begründung klingt mindestens skurril: Da seit der Übernahme des Unternehmens 100 Tage vergangen seien, hielten die neuen Besitzer "den Zeitpunkt für richtig, diesen Wechsel vorzunehmen", erläuterte ein Klub-Statement. Garniert wurde die Mitteilung mit einer Danksagung an Tuchel und der Versicherung, für den deutschen Coach werde wegen des Gewinns der Champions League 2021 immer ein Platz in der Vereinsgeschichte reserviert bleiben.

Detailansicht öffnen Vom Schiedsrichter die gelbe Karte, vom Verein die rote: Thomas Tuchel beim 0:1 in Zagreb, seinem 99. und letzten Spiel als Chelsea-Trainer. (Foto: Kieran McManus/Shutterstock/Imago)

Gut möglich, dass sich Tuchel nun erst mal etwas Ruhe gönnt, bevor er den nächsten Job annimmt. Nach der Entlassung bei Paris Saint-Germain, wo er zweieinhalb Jahre gearbeitet hatte, nahm er unmittelbar darauf, Anfang 2021, das Engagement in London an. Im Frühjahr hatte er den Klub mehr oder weniger allein durch die Wirren vor der politisch erzwungenen Übernahme geführt und wurde dafür gefeiert. Die Niederlage in Zagreb kommentierte nun ein erkennbar gestresster, erschöpfter Tuchel.

Anzeichen für nahende Gefahr wurden im Lager des Trainers durchaus gesehen. Nicht ohne Sorge verfolgte man Todd Boehlys Aktivitäten während der vergangenen Wochen. Der von der Ostküste stammende US-Geschäftsmann, der mit seiner Gesellschaft in großem Stil in den Profisport investiert hat (unter anderem ist er am Baseballverein LA Dodgers beteiligt und an den Basketballklubs LA Lakers und LA Sparks), tauchte zunehmend häufig in der Rolle des Machers auf. Ganz anders als der diskrete russische Vorbesitzer Roman Abramowitsch, der den 2002 erworbenen Klub auf Geheiß der britischen Regierung im Frühjahr hatte verkaufen müssen.

Die Niederlage in Zagreb war Ausdruck des kritischen Zustands der für 280 Millionen Euro aufgerüsteten Mannschaft

Aus Tuchels Umfeld wurden zuletzt Links zur Berichterstattung über eine Bemerkung des Fernseh-Experten Gary Neville weitergereicht. Neville, 47, ehedem Profi von Manchester United, nun preisgekrönter Reporter beim Sender Sky, hatte während der Transfer-Periode gespottet, Boehly benehme sich "wie ein Kind im Süßwarenladen". Dazu setzte er ein Emoji mit einem Bündel Geldscheine.

Tatsächlich hatte der FC Chelsea unter der Leitung des Amerikaners den Eindruck eines Klubs erweckt, der in den letzten Tagen vor Einkaufsschluss quasi gewaltsam versucht, seine Millionen loszuwerden. Boehly mischte exponiert mit. Ein Foto mit dem Last-Minute-Transfer Dennis Zakaria, früher Borussia Mönchengladbach, zeigt ihn lächelnd neben dem schweizerischen Spieler und dessen Agent: Jeans, Sneakers, T-Shirt, Cardigan - der lässige Look des amerikanischen Sportbusiness. Gary Neville kritisierte, es gebe von Boehly zu viele solcher Bilder, die aussagen wollten: "Ich übernehme. Ich bin jetzt der Mann. Ich gehe raus und kaufe die Spieler." Abramowitschs Führungscrew, voran die vertraute Managerin Marina Granovskaia, verzichtete auf derlei Publicity. Mit Granovskaia, die im Juni den Dienst quittierte, hatte sich Tuchel gut verstanden.

Dass die Saison sportlich nicht rund angelaufen ist, steht außer Frage. Die Niederlage in Zagreb war Ausdruck des kritischen Zustands der für 280 Millionen Euro aufgerüsteten Mannschaft (50 Millionen wurden durch Verkäufe eingenommen). Tuchels Team fehlte es bisher an Konzeption, Power und Angriffskraft. Der von Manchester City gekommene Stürmer Raheem Sterling hat naturgemäß mit Anpassungsproblemen zu tun und kann die Lücken im Angriff nicht schließen, Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang kam erst am Schlusstag der Börse. Die Zusammensetzung des Kaders wirkt disharmonisch. Der Schaden in der Tabelle hält sich dennoch in Grenzen: Chelsea hat nach sechs Spielen zehn Punkte, einen mehr als der FC Liverpool.