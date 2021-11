Von Javier Cáceres, Berlin

Es gab nur eine flüchtige Umarmung, als im Stadion an der Alten Försterei ein Wechsel vollzogen wurde, der vielleicht über das Spiel des FC Bayern bei Union Berlin hinaus Bestand haben wird: Lucas Hernández, französischer Innenverteidiger der Münchner, hatte beim 5:2-Wiedergutmachungssieg einen Schlag unterhalb des Knies abgekriegt, der so schmerzhaft war, dass er um die Auswechslung bitten und sich auf den Rasen legen musste. Als er dann, den Blick aufs Vereinslogo auf der Trikotbrust gerichtet, geknickt den Rasen verließ, wartete draußen der Kollege Dayot Upamecano auf ihn. Ungeduldig, fokussiert und erkennbar vom Willen beseelt, ein Spiel vergessen zu machen, das ihn persönlich Renommée gekostet hatte: das 0:5 vom vergangenen Mittwoch im DFB-Pokal in Mönchengladbach.

Protagonisten des Debakels wie der Mitspieler Thomas Müller und die Klubchefs wie Hasan Salihamidzic hatten in Gladbach noch so sehr von kollektivem Versagen sprechen können, am Ende kaprizierte sich die Öffentlichkeit auf Upamecano. Seine Verfehlungen im Pokalspiel waren überdeutlich gewesen, und weil der FC Bayern eine leistungsorientierte Gesellschaft ist, war nur logisch, dass der Franzose am Samstag gegen Union bis zur 68. Minute zuschauen musste.

Interimscoach Dino Toppmöller, der den Corona-infizierten Chef Julian Nagelsmann voraussichtlich letztmals an der Seitenlinie vertrat, bemühte sich nach dem Sieg in Berlin zu betonen, dass es "keine Denkzettel" gegeben hätte und dass auch die anderen Startelfwechsel - Benjamin Pavard und Serge Gnabry saßen auf der Bank - nur auf "Belastungssteuerung" zurückzuführen gewesen seien.

Dennoch: Dass sich Upamecano dann in seinen 22 Einsatzminuten bewährte und Rehabilitation in eigener Sache betrieb, dürfte dem Trainerteam auch mit Blick auf das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Benfica Lissabon (21 Uhr) wichtig gewesen sein. Den Bayern reicht dort ein Punkt, um den Einzug in die K.-o.-Phase zu "fixieren", wie es Nagelsmann am Montag ausdrückte. Zu Upamecano sagte der Trainer: "Er kann sich Chancen ausrechnen" - wobei Hernández' Verletzung weniger dramatisch zu sein scheint als befürchtet.

Kein Innenverteidiger der Liga hat mehr Vorlagen aufzuweisen als Upamecano

Es sei gut für Upamecano gewesen, "dass er gleich die ersten beiden Zweikämpfe" gewann, sagte der Aushilfscoach Toppmöller in Berlin - eine von Detailverliebtheit getragene Äußerung, die darauf schließen ließ, dass er ein besonderes Augenmerk auf jenen Spieler gelegt hatte, der in der Vorwoche vom "Supermecano" zum Sorgenkind mutiert war. Zweikämpfe zu gewinnen, das sei "auch seine Hauptaufgabe", betonte Toppmöller. Doch Upamecano zeigte vor dem Tor zum 5:2-Endstand auch, was ihn ebenfalls auszeichnet: seine außerordentliche Fähigkeit, im Spiel nach vorne Wagnisse einzugehen. In Köpenick legte er ein Solo hin, das so lang geriet wie sein vollständiger Name: Dayotchanculle Oswald Upamecano. In langen, mächtigen Schritten teilte der Verteidiger wie einst Moses das Rote Meer die rotgewandete Union-Elf in zwei Teile. Dann passte er den Ball zu Müller, der seine bestechende Leistung mit einem Treffer abrundete.

Für Upamecano war es der vierte Assist der laufenden Saison, kein Innenverteidiger der Liga hat mehr Vorlagen aufzuweisen. "Wie ein Offensivspieler, wie ein Zehner" habe Upamecano dieses Tor präpariert, freute sich Toppmöller, der den Fußballer ebenso wie Nagelsmann aus gemeinsamen Leipziger Tagen bestens kennt. Fast fünf Jahre spielte Upamecano bei RB, und wenn sie sich dort im Augenblick an ihn erinnern, dann bestimmt nicht nur deshalb, weil er anfangs Fehlleistungen zeigte. Sondern weil sie nicht vergessen haben, dass ihn dort Emil Forsberg mit dem Beinamen "die Bestie" taufte - "La bête", wie sie in Frankreich sagen. Das lag unter anderem daran, dass Upamecano mit einer beneidenswerten Physis gesegnet ist: Er verteilt 80 Kilo Kampfgewicht auf 1,86 Meter Körpergröße - und ist extrem schnell.

Seine Leistungs-Amplitude ähnelt der Spannweite des Wanderalbatros

Neulich, als er in einem Interview der Zeitung L'Équipe gefragt wurde, was ein großer Verteidiger sei, gab er etwas Bemerkenswertes zu Protokoll: "Für mich ist das der, der die Stimme führt, seine Partner kommandiert." Er ist auch ein großer Bewunderer der Löwen, die er immer wieder im Leipziger Zoo besucht hat und deren Gebrüll kilometerweit zu hören ist. Upamecano selbst gilt hingegen als stiller Typ, bis an den Rand der Schüchternheit. Wer der lauteste Verteidiger der Bayern-Abwehr ist? "Lucas Hernández", sagte Linksverteidiger Alphonso Davies vor dem Spiel gegen Benfica. Doch Upamecanos Reserviertheit bedeutet nicht, dass er außerstande wäre, auf sich aufmerksam zu machen.

"Gut zu verteidigen ist ein Plaisir!", sagte er kürzlich. Wenn er sich jemals in seinem Element gefühlt hatte, dann war das im Champions-League-Viertelfinale 2020. Gegen Atlético Madrid türmte er sich da zu einem unüberwindbar wirkenden Wall auf, RB Leipzig siegte 2:1, Upamecanos Performance ging um die Welt. "Er fliegt zwischen den Wolken, ist agil und instinktiv: Er ergreift die Lanze und schickt sich selbst nach vorn", staunte damals die Zeitung La Nación im 10 000 Kilometer entfernten Argentinien. Einen Warnhinweis gab es allerdings auch, denn Upamecanos Leistungs-Amplitude ähnelt zuweilen der Spannbreite des Wanderalbatros, des Vogels mit der größten Flügelspannweite im Tierreich. Das Debakel von Mönchengladbach schien dafür ein Beispiel zu sein.

Es ist nicht die Regel, aber auffällig, dass es Upamecano schwerfällt, mit Gegnern umzugehen, die ihm physisch ebenbürtig sind - wie Breel Embolo in Mönchengladbach. "Mit die größten Stärken von Upa sind seine Körperlichkeit und große Schnelligkeit", sagte Nagelsmann am Montag. Aber was leicht in Vergessenheit gerät, weil Upamecano schon fast zum Inventar der Liga gehört und die Bayern mehr als 40 Millionen Euro gekostet hat: Er ist mit 23 Jahren noch ungeheuer jung und entwicklungsfähig. "Es geht einfach darum, dass er in bestimmten Momenten von einer physischen zu einer cleveren Verteidigungshaltung kommen muss", erklärte Nagelsmann: "Man kann als Trainer viel mit Video arbeiten, man kann mit ihm darüber sprechen. Aber am Ende muss er es erleben."

Der Dienstag bietet voraussichtlich eine weitere Gelegenheit dazu. Benfica hat einen ukrainischen Koloss namens Roman Jaremtschuk dabei - der ist 1,91 Meter groß.