Protest des SC Freiburg:Einspruch mit Chance

Kommentar von Johannes Aumüller

Das Spiel am Samstagnachmittag war kaum abgepfiffen, da teilte der erste Abgesandte des SC Freiburg mit, dass man die Sache nun abwägen müsse. Also haben die Verantwortlichen des Klubs den Rest des Samstags abgewogen, den ganzen Sonntag und auch viele Stunden am Montag, ehe sie nach 48-stündigen Beratungen mitteilten, dass sie gegen die Wertung des Spiels gegen den FC Bayern (1:4) Protest einlegen. Und wahrscheinlich offenbart diese lange Abwägerei schon ein grundsätzliches Problem in dieser Causa.