Der FC Bayern München hat seinen Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic noch länger an den Verein gebunden. Der Fußball-Rekordmeister verlängerte den Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler vorzeitig um zwei Jahre bis Juni 2029, wie die Münchner am Sonntag bekanntgaben. „Aleks soll eines der Gesichter der Zukunft unserer Mannschaft werden“, sagte Sportvorstand Max Eberl in der Mitteilung über den 20-Jährigen. Sportdirektor Christoph Freund meinte: „Er trägt den FC Bayern im Herzen, und wir werden noch viel Freude mit ihm haben.“