Von Christoph Leischwitz

Natürlich steigt niemand gerne ab, aber der Ärger bei der SpVgg Unterhaching hielt sich doch überraschend in Grenzen. In den vergangenen Wochen sind dort sowohl die U19 als auch die U17 aus der Bundesliga gerutscht. Ein Corona-Nachhall, denn das aktuelle Reglement sah vor, dass in der heuer stark verkürzten Saison sowohl in der U19- als auch in der U17-Staffel je sechs Mannschaften absteigen statt drei. Vor der Pandemie hatten lediglich 14 Teams in den Ligen gespielt, zuletzt waren es 17. "In der U19 hat es sogar den SC Freiburg erwischt", gibt Hachings Präsident Manfred Schwabl zu bedenken; in der U17 konnte auch der TSV 1860 München den Abstieg nur knapp verhindern.

Die Arbeit des Nachwuchs-Leistungszentrums (NLZ) ist für Unterhaching ganz besonders wichtig - Schwabl bezeichnet sie angesichts des lukrativen Verkaufs der besten Talente gar als "Hauptsponsor". Und tatsächlich werden diese Mannschaften wohl auch in Zukunft in der höchsten deutschen Juniorenliga spielen. Denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereitet zurzeit eine umfangreiche Reform seiner Junioren-Bundesligen vor. Dabei werden die Teams aller zertifizierten NLZ's vertreten sein. Auf Nachfrage bestätigt der DFB Überlegungen für eine Reform, unterschiedliche Diskussionsgruppen befänden sich "in konstruktiven Gesprächen, um eine Änderung für die Saison 2024/2025 herbeizuführen". Weiter ins Detail wolle man noch nicht gehen.

Nach der kurzen Saison finden zurzeit für alle Mannschaften, die nicht in den Kampf um die deutsche Meisterschaft eingreifen, so genannte Sonderspielrunden in Vierergruppen statt (aus Bayern hat keine Mannschaft das Halbfinale erreicht, in der B-Jugend wurde vergangenes Wochenende Arminia Bielefeld deutscher Meister). Diese Gruppen sind regional zusammengelegt, in der B-Jugend spielen zurzeit zum Beispiel der FC Bayern, 1860 München, Unterhaching und der FC Augsburg in Gruppe A.

Offen ist noch die Frage, ob Vereine ohne zertifiziertes NLZ bei den Planungen künftig außen vor bleiben

Diese Gruppen gelten nach SZ-Informationen als Pilotprojekt. Mehrere Vertreter verschiedener NLZ's bestätigen auf Nachfrage, dass sich ähnlich dem Nations-League-Modell bei den Nationalmannschaften künftig die Vorrundensieger für die Playoffs um die deutsche Meisterschaft qualifizieren, die ab dem Viertelfinale ausgespielt werden - und dann sind entgegen dem jetzigen, mehrgleisigen System auch gleich bundesweite Paarungen möglich. Der DFB selbst hatte vor einigen Jahren im Rahmen von "Projekt Zukunft" diese Reform angestoßen, die vor allem von den großen Leistungszentren positiv gesehen wird. "Es soll verhindert werden, dass zum Beispiel ein Linksverteidiger des FC Bayern acht Jahre lang gegen denselben Rechtsaußen des VfB Stuttgart spielt", wie es ein Beobachter der Ligen beschreibt. Außerdem spielten allzu oft die besseren Teams in der Süd-/Südoststaffel gegen Mannschaften, die keinen ernsthaften Wettbewerb garantierten, der qualitative Unterschied sei oft einfach zu groß. Mit der Reform wäre gewährleistet, dass die Besten schon sehr viel früher in der Saison gegen die Besten aus anderen Regionen des Landes antreten müssen. So soll insgesamt das Niveau im Juniorenfußball angehoben werden.

Einen offenen Punkt gibt es noch: Sollen Nicht-NLZ's in das Spielsystem integriert werden, oder sollen die zertifizierten NLZ's vom Saisonstart weg unter sich bleiben? Bei Nicht-NLZ-Klubs, die für gute Jugendarbeit bekannt sind, befürchtet man bei Variante zwei einen noch schnelleren Ausverkauf ihrer besten Spieler. In Bayern würde das Vereine wie etwa den FC Deisenhofen oder den FC Ismaning betreffen. Nach SZ-Informationen gibt es aber eine Tendenz zur ersten Variante. Der DFB plant mit einer Bekanntgabe der Reform im kommenden Sommer.