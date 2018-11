6. November 2018, 09:00 Uhr FC Bayern München Wer san mia?

Am Samstag muss der FC Bayern nach Dortmund. Eigentlich keine bedrohliche Nachricht. In diesen Tagen aber schon. Über einen Klub zwischen Dominanz und Kontrollverlust.

Von Christof Kneer

Am 26. Juni ist der Besitzer des Gesichts in Moskau aufgetaucht, am Rande eines WM-Spiels der französischen Nationalmannschaft. Man hätte das Gesicht samt Besitzer auch in Kanada sehen können, aber selbst wenn man die beiden gesehen hätte, Besitzer und Gesicht: Man hätte sie nicht erkannt. Michael Gerlinger, 45, reist inkognito, wenn auch mit gültigen Papieren und unter echtem Namen. Niemandem fällt es auf, wenn sich Gerlinger in Moskau mit Frankreichs Nationalspieler Benjamin Pavard trifft, um mit ihm einen Transfer für ...