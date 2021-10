Lucas Hernández beim FC Bayern:Ein Spiel bis zur Entscheidung

Muss Lucas Hernández am 28. Oktober in Spanien für ein halbes Jahr ins Gefängnis? Diese Frage klärt sich rund um das Pokalspiel in Gladbach. Der Verteidiger hat dazu beigetragen, dass die Justiz voll durchgreifen könnte.

Von Javier Cáceres und Sebastian Fischer

Auch am vergangenen Wochenende hat sich Lucas Hernández wieder nichts anmerken lassen. Er lief fast sechs Kilometer in einer Halbzeit beim 4:0 des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim, 42 seiner 50 Pässe kamen an, mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe gewann er, eine solide Leistung. Er wurde zwar in der Pause wegen Wadenproblemen ausgewechselt, doch für die Partie im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) ist er offenbar wieder fit. Hernández werde, "glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel machen", sagte Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz zur Partie. "Und hoffentlich am Samstag auch", ergänzte der Trainer. Ob Hernández das darf, das ist allerdings offen.