Am 2. Mai 1984 – jeder erinnert sich, als sei es gestern gewesen – traf im DFB-Pokal der damalige Zweitligist Schalke 04 auf den FC Bayern, das Spiel endete 6:6. Olaf Thon, am Tag zuvor 18 Jahre alt geworden, war als Schütze dreier Tore der Held des Abends. Der andere Held des Abends war Rolf Töpperwien vom ZDF, der Thon nach dem Abpfiff auf dem Rasen sachkundig interviewte – umgeben von euphorischen Schalke-Fans, die keinen Millimeter Abstand hielten. Dann fragte Töpperwien: „Ist es wahr, dass Sie in Bettwäsche des FC Bayern geschlafen haben?“ Ja, erwiderte Thon lächelnd und ungezwungen, „das stimmt schon“.