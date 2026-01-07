Zum Hauptinhalt springen

MeinungLennart Karl und Real MadridMit 17 darf man träumen – und darüber sprechen

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Erzürnt so manchen Bayernfan, weil er „irgendwann mal auf jeden Fall“ bei Real Madrid spielen wolle: der 17-jährige Lennart Karl.
Erzürnt so manchen Bayernfan, weil er „irgendwann mal auf jeden Fall“ bei Real Madrid spielen wolle: der 17-jährige Lennart Karl. (Foto: Tom Weller/dpa)

Lennart Karls Aussage, dass er „irgendwann auf jeden Fall“ für Real Madrid spielen will, gefällt nicht jedem. Aber die Bayern haben das Sprüchlein erst unnötig groß gemacht.

Am 2. Mai 1984 – jeder erinnert sich, als sei es gestern gewesen – traf im DFB-Pokal der damalige Zweitligist Schalke 04 auf den FC Bayern, das Spiel endete 6:6. Olaf Thon, am Tag zuvor 18 Jahre alt geworden, war als Schütze dreier Tore der Held des Abends. Der andere Held des Abends war Rolf Töpperwien vom ZDF, der Thon nach dem Abpfiff auf dem Rasen sachkundig interviewte – umgeben von euphorischen Schalke-Fans, die keinen Millimeter Abstand hielten. Dann fragte Töpperwien: „Ist es wahr, dass Sie in Bettwäsche des FC Bayern geschlafen haben?“ Ja, erwiderte Thon lächelnd und ungezwungen, „das stimmt schon“.

