Von Stefan Galler, München

Wo steckte Bertram Beierlorzer? Der eisenharte Vorstopper wurde verzweifelt gesucht an jenem nasskalten Novemberabend 1983 im Münchner Olympiastadion. Das Uefa-Pokalrückspiel des FC Bayern gegen Paok Saloniki war auch nach Verlängerung torlos geblieben, ebenso wie schon das Hinspiel. Ein Elferschießen musste herhalten, und auch hier ließ eine Entscheidung auf sich warten. Irgendwann hatten alle Feldspieler der Münchner geschossen, auch Calle Del'Haye und Hansi Pflügler. Nur Beierlorzer nicht. Torwart Jean-Marie Pfaff parierte den Versuch des Griechen Malioufas, ein Treffer fehlte noch zum Weiterkommen. Doch der Verteidiger stand bereits unter der Dusche, weigerte sich, noch einmal auf den Platz zu gehen. Uli Hoeneß und Trainer Udo Lattek beknieten Pfaff, nun selbst anzutreten. Und der belgische Keeper, alles andere als begnadet im Umgang mit dem Ball, ging zum Punkt. Er habe dann mit seinem verstorbenen Vater Kontakt aufgenommen, erzählt der mittlerweile 68-Jährige bei der Präsentation seiner Autobiografie "Mein Leben" vor etwa zwei Dutzend Journalisten in den Südtiroler Stuben am Münchner Platzl. "Er hat mir gesagt, ,lauf und schieß!' - und genau das habe ich getan."

Es ist eine von vielen Anekdoten aus der Karriere des Welttorhüters von 1987, die Pfaff in heiterer Atmosphäre im Gespräch mit dem Sportjournalisten Fritz von Thurn und Taxis, übrigens ebenfalls ein ehemaliger Torwart, zum Besten gibt. Verändert hat sich der 64-malige belgische Nationalspieler über die Jahre kaum: Immer noch trägt er den blond eingefärbten Minipli-Haarschnitt, er hat zwar ein paar Pfund mehr auf den Rippen als früher, aber immer noch den Schalk im Nacken. Hier ein Zwinkern, da ein verschmitztes Lächeln, Pfaff ist ganz der Charmeur früherer Jahre.

Seine Fehde mit Raimond Aumann thematisiert Pfaff in seiner Biografie nicht

Es gibt sowieso nur wenige Themen, die er nicht mit Humor betrachtet, dazu gehört seine Rivalität mit Raimond Aumann während der letzten Zeit in München, bevor ihm Hoeneß 1988 mitteilte, dass man künftig auf den fast zehn Jahre jüngeren Konkurrenten setze. Aumanns Vorwurf, Pfaff hätte ihn einmal im Training sogar geohrfeigt, weist der Belgier damals wie heute zurück: "Ich habe nie jemanden geschlagen, nie meinen Kindern eine Watschn gegeben", rechtfertigt er sich. Freunde werden Aumann und er jedenfalls nicht mehr, auf Thurn und Taxis' Nachfrage sagt Pfaff: "Natürlich kann ich jedem in die Augen schauen. Zumindest wenn ich das wollte." In seinem Buch jedenfalls erwähnt er den Rivalen mit keiner Silbe.

Ansonsten aber lässt Pfaff weder in der Biografie noch beim Pressetermin etwas aus: Er beschreibt eindringlich seine schwierige Kindheit als eines von zwölf Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen. Wie er im Alter von drei Jahren nach einem Unfall an einer Bahnschranke beinahe seinen Unterarm verloren hätte. Und wie er mit seiner Familie in drei Campern lebte, beide Eltern waren Analphabeten, der Vater verdiente sein Geld als fahrender Teppichhändler und starb an den Spätfolgen eines Autounfalls, als Jean-Marie gerade mal zwölf war. Der Nachwuchsfußballer musste daraufhin selbst zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, indem er mit Obst handelte. Als Pfaff bei der Buchvorstellung über seinen Vater spricht, muss er, von Gefühlen überwältigt, mehrmals innehalten.

Detailansicht öffnen "Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer": Jean-Marie Pfaff in seiner Zeit beim FC Bayern München. (Foto: Imago)

Dass er es schließlich schaffte, vom Provinzklub Beveren aus, wo er schon mit 19 Jahren Stammkeeper war und später bis ins Europapokalhalbfinale vordrang, über seine Erfolge mit der belgischen Nationalmannschaft und dem FC Bayern weltbekannt zu werden, habe auch mit seinem Vater zu tun, dem er am Sterbebett versprochen habe, ein großer Torwart zu werden, schildert Pfaff.

Im Zentrum seiner Erzählungen stehen selbstverständlich die Erlebnisse in München, wo man bei der Vertragsunterschrift im Frühjahr 1982 sogar festgeschrieben hatte, dass er sich bei der WM in Spanien keinesfalls wehtun dürfe. Doch der Torwart kollidierte im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn mit seinem Kapitän Eric Gerets, verletzte sich an der Schulter und verpasste die restlichen Spiele. Er kam also lädiert nach München, Teamarzt Müller-Wohlfahrt diagnostizierte auch noch einen angehenden Leistenbruch. Im ersten Bundesligaspiel kassierte er dann gleich das historische Einwurftor vom Bremer Uwe Reinders, die Zeichen standen nicht gut für den belgischen Zugang, den Erwartungen gerecht zu werden. "Ich bin ja nicht gekommen, um ein schöner Mann zu sein, sondern um Leistung zu zeigen", sagt Pfaff in den Südtiroler Stuben. Und tatsächlich, er biss sich durch.

Nach dem Einwurftor von Reinders folgt der gehaltene Kaltz-Elfmeter - und der Torwart wird immer populärer

Ein Knackpunkt dafür sei - wie so oft in seiner Karriere - ein Elfmeter gewesen: Im Spitzenspiel gegen den HSV parierte er ganz am Schluss den Versuch von Manfred Kaltz und rettete den Bayern damit ein 2:2. Und das, obwohl er dem Ratschlag von Kapitän Paul Breitner, sich auf die rechte Ecke zu konzentrieren, nicht folgte. "Wenn Paul etwas sagt, musst du normalerweise zuhören", sagt Pfaff. In diesem Fall aber habe er Kaltz seine linke Ecke angeboten, indem er sich nicht genau in die Mitte stellte. Der Meisterschütze fiel darauf herein, der Belgier hatte den Grundstein zu seiner enormen Popularität bei den Bayern-Fans gelegt. Der Entertainment-Faktor des zumeist gutgelaunten Flamen tat ein übriges, so avancierte er zum Plattenstar ("Ich bin ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Ich trinke Bier und esse Leberkäs mit Eier") und sogar zum Leinwandhelden, als er im Gottschalk-Film "Zärtliche Chaoten" 1987 einen Kurzauftritt hatte.

Auch Pfaffs Karriereende bei Lierse in Belgien und schließlich bei Trabzonspor in der Türkei ist Thema beim Gespräch der beiden Ex-Torhüter. Vor allem am Schwarzen Meer habe er sein "Leben genossen", dort sei es "so super" gewesen. Heute ist Pfaff Geschäftsmann, arbeitet etwa als Repräsentant eines Solarparks in Oberfranken. Das Buch sei sein Vermächtnis, auch für seine drei Töchter und sechs Enkelkinder, sagt der 68-Jährige. Und als Zeichen in diesen schwierigen Corona-Zeiten, dass jeder alles schaffen kann - auch den Aufstieg vom armen Straßenfußballer zum Welttorhüter.