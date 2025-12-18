Als ihr eigenes Spiel längst abgepfiffen war, steckten die Fußballerinnen des FC Bayern eingehüllt in Wolldecken ihre Köpfe über Handys zusammen. Sie hatten gerade in der Champions League mit 3:0 gegen den norwegischen Valerenga IF gewonnen. Nun spielten andere Resultate an diesem Abend eine Rolle. Aber siehe da, Juventus Turin verlor gegen Manchester United und Real Madrid kam beim FC Twente Enschede nicht über ein Remis hinaus – was zu jener Konstellation führte, die die Bayern im Campus-Stadion jubeln ließ.