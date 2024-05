Von Javier Cáceres

Die nordbadische Gemeinde Bammental und die katalanische Hauptstadt Barcelona haben ein paar Gemeinsamkeiten. Sie führen in ihren Namen die Buchstaben „b“, „a“ und „e“. Dass alles andere aber anders ist, erfuhr der berühmteste Bammentaler, der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick, spätestens am Dienstagmittag, als er das zentral gelegene Hotel Majestic in Barcelona verlassen und zum Lunch aufbrechen wollte. Er musste wieder kehrtmachen. Denn vor der Tür standen zahlreiche Journalisten der örtlichen Presse, die nur darauf warteten, in Wort und Bild festzuhalten, wie Flick über eine der emblematischen Straßen Barcelonas flaniert. Flick – der neue Barça-Trainer.