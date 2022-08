Von Javier Cáceres

Robert Lewandowski wartete auch am Dienstag noch auf die Erlaubnis, für den FC Barcelona in der spanischen Liga auflaufen zu dürfen. Der Klub hofft seit Dienstag allerdings, der Spielberechtigung des Stürmers und weiterer Zugänge durch den spanischen Liga-Verband LFP ein Stück näher gekommen zu sein. Die Zeit drängt allerdings auch. In Spanien startet der Ligabetrieb am kommenden Wochenende, und zu den wenigen Dingen, die bei Barça klar sind, zählt dies: Zum Saisonauftakt muss sich der FC Barcelona am Samstag im Camp Nou mit Rayo Vallecano messen. Der Rest ist mal wieder kompliziert.