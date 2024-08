FC Barcelona:Das Duo Flick-Lewandowski funktioniert wieder

Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt angenehmere Bühnen für ein Saisondebüt als das Estadio Mestalla: Das Stadion des FC Valencia gilt als feuriger Ort. Und es spielt auch keine Rolle, dass der FC Valencia seit Jahren kriselt und in der Abschlusstabelle der vergangenen Fußballsaison auf einem Mittelfeldplatz landete. Eine Visite an der spanischen Levante ist gerade für die Großen aus „La Liga“ unter allen Umständen eine Herausforderung. Am Samstag bekam das der FC Barcelona zu spüren, er reiste mit einem neuen Trainer an, mit Hansi Flick aus Bammental, ehemals deutscher Bundestrainer. Es sei nicht alles perfekt gewesen, sagte Flick, 59, nach der Partie: „Aber wir sind froh über die drei Punkte.“