8000 Menschen sollen es laut Polizei gewesen sein, die am Sonntag in Leipzig unter dem Motto „Der Fußball ist sicher – Schluss mit Populismus, Ja zur Fankultur“ demonstrierten. Die Veranstalter sprechen von 20 000, neutrale Beobachter plädieren für 13 000. Und wenn der Dissens zwischen Fans und Polizei sich auf das korrekte Zählen von Menschenmengen beschränken würde, benötigte es keinen erneuten Sicherheitsgipfel. Doch der wird Anfang Dezember in Bremen stattfinden. Er war der Auslöser der größten Demo, die in diesem Jahr in der Messestadt stattgefunden hat.
Fan-ProtesteUltras gegen Innenminister
Vor dem Bremer Sicherheitsgipfel sind sich die Fanszenen im deutschen Fußball einig: Die Maßnahmen der Politik halten sie für überzogen. Der Widerstand richtet sich besonders gegen personalisierte Eintrittskarten.
