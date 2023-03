In den Europapokal-Achtelfinals kamen nur zwei von sieben deutschen Klubs durch, Bayern und Leverkusen. An fehlenden Finanzmitteln allein liegt das allerdings nicht, beweist ein Blick nach Italien.

Kommentar von Philipp Selldorf

Die gegensätzliche Wahrnehmung des Baustoffs Beton hat in Deutschland schon vor einigen Jahren in prägnant formulierten Thesen Ausdruck gefunden. Während die Industrie mit dem Werbeslogan "Es kommt darauf an, was man daraus macht" auf künstlerisch wertvolle Verwendungen verweisen konnte, definierte die rebellische Jugend ihre grundlegende Ablehnung gegen das herzlose Grau in dem Satz "Schade, dass Beton nicht brennt".