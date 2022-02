56 Jahre lang galt im Fußball-Europapokal die Auswärtstorregel, und auch wenn Auswärtstore nie "doppelt zählten", wie der übliche Sprachgebrauch seit 1965 beharrlich behauptete, so kam doch bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.-o.-Phase bisher jene Mannschaft weiter, die mehr Tore auswärts erzielt hatte. Zu Saisonbeginn wurde die Regel vom Europa-Verband Uefa abgeschafft, erstmals relevant ist die Neuerung nun für die Achtelfinals der Champions League. Steht es in Addition der Tore nach 90 Minuten im Rückspiel unentschieden, folgt nun eine Verlängerung - also auch dann, wenn im Hinspiel Team A zu Hause 3:1 gewonnen hat und im Rückspiel Team B mit 2:0 führt (bisher wäre dann Team B weitergekommen). Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hofft so auf gerechtere, attraktivere K.-o.-Spiele - mit weniger Augenmerk aufs Taktieren. Die alte Regel, gab er zu, "lief zunehmend ihrem ursprünglichen Zweck zuwider, weil sie Heimteams von der Offensive abhielt, besonders in den Hinspielen".