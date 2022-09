Interview von Javier Cáceres

Stefano Righi, der am Freitag 62 Jahre alt wird, ist nicht am Strand, sondern auf einem Weinberg in der Nähe von Turin, als er das Telefon abnimmt. "Mitten auf dem Feld", sagt er. Anfang der Achtzigerjahre landete der Musiker mit dem Duo Righeira einen Hit, der zu einem Klassiker der Popgeschichte wurde: "Vamos a la playa (oh, o-ho-ho-ho-ho)", zu Deutsch: Wir gehen zum Strand. Das Lied ist seit einigen Jahren auch zur Hymne von Royale Union Saint-Gilloise geworden, jenem Fußball-Überraschungsklub aus Belgien der am Donnerstagabend (21 Uhr) bei Union Berlin zum Europa-League-Auftaktspiel antritt.