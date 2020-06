Das Finalturnier der Europa League könnte in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Laut Sportbuzzer will sich der Deutsche Fußball-Bund mit Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln beim Europa-Verband Uefa bewerben. Dortmund und Mönchengladbach sollen eine Anfrage des DFB abgelehnt haben. Der Beschluss wird bei der Sitzung der Uefa-Exekutive am 17. und 18. Juni gefasst. Auch Frankfurt und die Region (mit Mainz und Sinsheim als Co-Spielorten) zählt zu den Kandidaten für die Ausrichtung. Für ein mögliches Finalturnier der Champions League gilt Lissabon als Favorit. Allerdings bewarb sich am Dienstag auch Madrid.