Enge Kiste: Bayerns Jann-Fiete Arp (in Weiß) und Hachings Markus Schwabl schauen dem Ball hinterher, der knapp am SpVgg-Tor vorbeifliegt. Arp traf später mit einem schönen Freistoßtor zum 1:1-Ausgleich.

Unterhaching und der FC Bayern II trennen sich in einem intensiven Vorweihnachts-Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Die Spieler beider Klubs wirken wie angeknockte Boxer in der zwölften Runde.

Von Christoph Leischwitz, Unterhaching

Unterhaching - Feuerwerk zum Jahresabschluss ist diesmal bekanntlich nicht erlaubt, aber die Fans des FC Bayern hielten an der Tradition trotzdem fest. Am vergangenen Mittwoch, beim Abschluss-Heimspiel der U23 im Grünwalder Stadion für das Jahr 2020 gegen Duisburg (1:1), hatten sie noch einmal hinter der Westkurve ein paar Raketen hochgejagt, wer weiß, woher sie die hatten. Und woher die Spieler die Kraft für das fußballerische Feuerwerk am vergangenen Samstag nahmen, darüber kann man auch nur rätseln.

Ein Derby stand noch einmal an, der Bayern-Bus hatte im Sportpark der SpVgg Unterhaching geparkt, und so trafen noch einmal zwei Teams aufeinander, die beide eine längere Findungsphase hinter sich gebracht, dann aber noch einmal erfolgreich gespielt hatten. Die letzten Spielminuten eines Drittliga-Fußballjahres mit zahlreichen englischen Wochen war von enormer Intensität geprägt, die Teams wirkten wie angeknockte Boxer am Ende der zwölften Runde, bei den Hachingern war etwa Moritz Heinrich und Luca Marseiler anzusehen, dass sie kaum noch laufen konnten.

"Wir haben nochmal alles, aber wirklich alles rausgehauen", sagt Hachings Trainer Arie van Lent

Davor hatten alle Spieler so gerackert, als ob sie schon jetzt die Pfunde verlieren wollten, die sie möglicherweise über die Feiertage draufpacken werden. "Wir haben nochmal alles, aber wirklich alles rausgehauen", sagte Hachings Trainer Arie van Lent nach dem Spiel, "es war alles ein bisschen vogelwild, bei beiden". Womöglich war es aufgrund der kollektiven Aufopferung einfach nur gerecht, dass dieses Spiel keinen Sieger hatte. Trotz der zahlreichen hart geführten Zweikämpfe lagen sich nach dem 1:1 (1:1) um 15.52 Uhr alle freundschaftlich in den Armen. In der abschließenden englischen Woche blieben damit beide Teams ohne Niederlage, weshalb die jungen Bayern, kurzzeitig auch mal Tabellenletzter, über dem Abstiegs-Strich und die Hachinger immerhin auf Rang zwölf in die Pause gehen.

Zunächst schien es, als könnten die Hachinger volle neun Punkte aus dieser Woche holen, das Tor für die Gastgeber fiel schon in der zweiten Spielminute: Luca Marseiler traf aus 20 Metern platziert ins linke untere Eck, der Ball touchierte noch den Pfosten. Vorangegangen war ein Fehlpass von Angelo Stiller, der für den 19-jährigen, an sich zuverlässigen Strategen im Mittelfeld ungewöhnlich ist. Möglicherweise war Stiller beim Querpass in Marseilers Beine noch ein wenig benommen, weil er in der ersten Minute einen Schlag abbekommen hatte.

Überhaupt schienen die jungen Bayern in der Anfangsphase überrumpelt von den Hachingern, die von Beginn an ein hohes Tempo gingen und den Gegner immer wieder früh attackierten. Van Lent hatte offenbar ganz genau auf die Uhr gesehen: "Die ersten 22 Minuten gehörten uns, das war gutes Pressing", sagte er, danach seien die Bayern aber etwas ballsicherer geworden. Womöglich wäre es auch gelungen, dieses laufintensive Pressing bis zum Schluss irgendwie durchzuhalten, wenn es nicht zu einem unvorhersehbaren Malheur gekommen wäre: Der in der 52. Minute eingewechselte Alexander Fuchs wurde 19 Minuten später schon wieder ausgewechselt. Minuten zuvor war er mit Bayerns Routinier Timo Kern zusammengekracht, danach drückte er sich bei Minusgraden Eiswürfel an den Kopf, doch das Schädelbrummen blieb.

Arp trifft wieder - wie schon beim letzten Derby in Unterhaching

Dies war dann der dritte Hachinger Wechsel, und alle, die da auf dem Feld standen, mussten durchhalten. Ohnehin ein fragwürdiger Umstand, warum in der dritten Liga mit ihren 38 Spieltagen, ohne Länderspiel- und mit einer zweiwöchigen Winterpause, nur dreimal pro Spiel gewechselt werden darf. Die Teams der beiden Ligen darüber hingegen dürfen bis zu fünf Mal tauschen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, und so fand Bayerns Trainer Holger Seitz es durchaus gerecht, dass noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich fiel: Nach einem Hachinger Eckball hatte der Linksverteidiger Remy Vita nach einem 60-Meter-Solo einen Freistoß vor dem gegnerischen Sechzehner herausgeholt. Den trat Angreifer Jann-Fiete Arp, und der schlenzte den Ball perfekt ins linke Kreuzeck, auch wenn Nico Mantl mit den Händen noch am Ball war (45.+2). "Netter Zufall, dass es hier wieder geklappt hat", sagte Arp - er hatte beim bis dahin letzten Derby in Unterhaching ins selbe Tor getroffen.

So gerecht das Remis auch sein mag: Die zweite Halbzeit hätte auch ein 3:3 verdient gehabt. Hachings Heinrich traf mit einer Flanke den Innenpfosten (49.), Bayerns Josip Stanisic zwang in der 88. Minute Mantl zu einer Großtat, und auch zwischen diesen beiden Szenen wurde erwärmende Unterhaltung geboten. Dabei haben beide Teams nur wenig Zeit, sich auszuruhen, noch in diesem Jahr ist Trainingsstart. "Ich freue mich, wenn's weitergeht", sagt Seitz, "für uns ja gleich wieder mit einem Derby." Am 9. Januar heißt der Gegner 1860 München. Ein Winter im Vollgas-Modus.