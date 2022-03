Die bisher letzte war Lieselotte Knecht, die von 1988 bis 1992 den TSV 1860 München als Präsidentin führte. Doch nun steht erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Klubs: Nicole Kumpis, 48, wurde bei einer virtuellen Mitgliederversammlung zur Präsidentin des Drittligisten Eintracht Braunschweig gewählt. Mit 472:411 Stimmen setzte sich die Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter gegen den Unternehmer Axel Ditzinger durch. "Die Eintracht hat Geschichte geschrieben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit von zwei Frauen im Präsidium", sagte sie nach ihrer Wahl. Die frühere Hockey-Nationalspielerin Bettina Heinicke wurde als Vizepräsidentin gewählt, obwohl sie zum Team des Gegenkandidaten gehörte.

Kumpis ist die erste Präsidentin in der 122-jährigen Geschichte des Meisters von 1967 und aktuell die einzige Frau, die einen der 56 Vereine in den drei Fußball-Profiligen führt. Dennoch ging es Kumpis nicht um die Geschlechterfrage. "Für unser Team spielt es keine Rolle, dass ich eine Frau bin", so die bisherige Vizepräsidentin.

Die Gemengelage im Traditionsverein ist kompliziert. Vorgänger Christoph Bratmann hatte im November nicht genügend Stimmen für die Wiederwahl erhalten, vor allem Gegenstimmen aus dem organisierten Fanlager brachten den SPD-Politiker zu Fall. Die Eintracht ist nach den Zweitliga-Abstiegen 2018 und 2021 tief gespalten, das zeigte auch der knappe Ausgang der Wahl am Mittwoch. Der frühere Vizepräsident Ditzinger setzte auf die Stimmen der Fans, sein Fokus galt der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft. Er forderte eine Trennung von Sportchef Peter Vollmann sowie "neue Impulse und neue Ideen".

Kumpis will alle Lager wieder zusammenführen und hat durchaus hohe sportliche Ziele: "Langfristig wollen wir uns in der Zweiten Liga etablieren und wieder mit Mut an der Ersten Liga anklopfen."