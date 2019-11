Hannover (dpa) – Der ehemalige Hannover-96-Trainer Thomas Doll hat die Qualität einiger Spieler des Fußball-Zweitligisten kritisiert.

"Man sieht, dass man bei einigen Zugängen in der vergangenen Zeit nicht richtiggelegen hat, das erinnert mich an den damaligen Hamburger SV", wird Doll in der "Sport Bild" zitiert.

"Die Spieler bekommen gutes Geld, kosten teilweise noch hohe Ablöse, aber der Verein hat häufig nicht die richtige Qualität bekommen. Das würde sich sonst in der Leistung anders widerspiegeln."

Doll hatte Hannover in der vergangenen Abstiegssaison fast die komplette Rückrunde trainiert. In Hamburg war er von 2004 bis 2007 als Profi-Trainer tätig. Derzeit coacht der 53-Jährige APOEL Nikosia aus Zypern.

Hannover liegt in der 2. Bundesliga derzeit nur auf dem 13. Platz und hat sich am Sonntag von Dolls Nachfolger Mirko Slomka getrennt. Doll nimmt in der sportlichen Krise die Mannschaft der Niedersachsen in die Pflicht. "Meiner Meinung nach kann man nicht immer nur den Trainer dafür verantwortlich machen", sagte er. "Auch die Spieler stehen in der Verantwortung, und für die Gehälter muss man Leistung verlangen. Die gezeigten Leistungen in Hannover stimmen derzeit nicht mit der Erwartungshaltung des Clubs überein."