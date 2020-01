Berlin (dpa) - Jürgen Klinsmann hat in Sachen gültige Trainer-Lizenz selbst von "Entspannung" gesprochen. "Die Informationen, die der DFB braucht, habe ich ihnen schon zugemailt", erklärte der Cheftrainer von Hertha BSC in einer Fan-Fragerunde auf Facebook. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung sei Klinsmann derzeit den Nachweis einer gültigen Fußballlehrer-Lizenz schuldig. "Die liegt irgendwo in meinem Häuschen in Kalifornien in irgend einer Schublade. Die werden wir schon wieder finden", sagte der einstige Welt- und Europameister.