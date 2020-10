Der englische Fußballverband hat wegen eines Corona-Falls das Frauen-Länderspiel gegen die deutsche Auswahl am Dienstag in Wiesbaden abgesagt. "Wir hätten sehr gerne gespielt, müssen aber den Entschluss respektieren", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Das Trainingslager des DFB-Teams wird am Montag vorzeitig beendet. Das Testspiel sollte der Höhepunkt des Jubiläums "50 Jahre Frauenfußball in Deutschland" sein.