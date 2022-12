Bei der WM in Katar dominierte ein eher defensiver Spielstil. Manchester Citys Ligapokal-Sieg gegen Liverpool bot dagegen gleich wieder Spektakel mit offenem Visier - und das geht am Boxing Day munter weiter.

Von Sven Haist, London

Selbst nach dem Achtelfinale im englischen Ligapokal zwischen Manchester City und dem FC Liverpool duellierten sich Pep Guardiola und Jürgen Klopp noch um den Ball. Klopp griff jenen, der sich nach dem Abpfiff in seiner Nähe befand, direkt auf - woraufhin Guardiola ihm den Ball bei der folgenden Umarmung aus der Hand nahm. Der City-Trainer passte ihn sogleich zu seinem Mitarbeiterstab weiter, sodass er selbst für Klopp - den Spezialisten, wenn es darum geht, nach einem Ballverlust sofort nachzusetzen - nicht mehr zu erreichen war.

Wie nur sehr wenige Mannschaften im Weltfußball stehen die Teams von Guardiola und Klopp dafür, den Ball dauerhaft für sich zu beanspruchen. So befinden sich, wenn City und Liverpool aufeinandertreffen, unentwegt zwei Mannschaften im Angriffsmodus - weil die eine dauernd den Ball haben will und die andere ihn unverzüglich ins Tor schießen möchte. Daraus hat sich bislang stets ein atemberaubender Tempofußball ergeben, bei dem sich weder für die Spieler noch für die Zuschauer die Gelegenheit bietet, mal kurz zur Ruhe zu kommen.

Ein solches Halligalli war nun bei Citys 3:2 (1:1) gegen Liverpool im League Cup erneut zu beobachten. Zwischen den Strafräumen ging es pausenlos hin und her, sodass sich sogar der für seine gute Ausdauer bekannte Manchester-Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne nach dem Abpfiff rücklings auf den Platz fallen ließ, um wieder zu Kräften zu kommen. Nicht nur dem Belgier war die Puste ausgegangen, auch vielen weiteren Spielern hatte die Partie alles abverlangt. Der sich gerne herzhaft ausdrückende Klopp nannte es ein "spektakuläres" Spiel - wer wollte ihm da widersprechen? Die Zeitung The Telegraph ganz sicher nicht, das erzkonservative Blatt feierte das "berauschende, ereignisreiche, hochqualitative" Match, bei dem auch diesmal "die Fetzen geflogen" seien.

Tatsächlich dauerte es nicht mal 20 Sekunden bis zur ersten Torchance. Allerdings schafften es sogar sehr gute Gelegenheiten später nur schwer in die Spielberichte, weil es davon einfach zu viele gab. Allein die fünf Tore - mit zwei Ausgleichstreffern für Liverpool, ehe Nathan Aké den City-Sieg sicherstellte (3:2/58.) - waren von feinster Sorte. Insbesondere galt das für Liverpools 2:2 durch Mo Salah, resultierend aus einem sehenswerten Außenristpass von Alex Oxlade-Chamberlain, der zuvor vier Gegenspieler an der Mittellinie versetzt hatte.

Wie bedeutend der Erfolg für City und seinen Trainer war, hatte sich schon an der Aufstellung gezeigt. Während Guardiola den Verteidiger Aké in die Startelf beorderte, schonte Klopp seinen Abwehrorganisator Virgil van Dijk - obwohl beide, Aké und van Dijk, nach dem Viertelfinal-Aus mit den Niederlanden vor anderthalb Wochen zur selben Zeit von der WM zurückgekehrt waren. Doch Guardiola hatte kürzlich drei Spiele gegen Liverpool in Serie verloren und wartete seit fünf Duellen auf einen Sieg gegen Klopp. Der bisher letzte stammte aus dem Februar 2021.

Viele Spieler schienen es regelrecht zu genießen, wieder nach Herzenslust offensiv zu agieren

Durch das Ausschalten von Titelverteidiger Liverpool rückte City nun immerhin im League Cup die Hierarchie zurecht. In diesem Wettbewerb trat auch City zuletzt stark auf - was sich von der Champions League, die der Verein unbedingt erstmals gewinnen will, eher nicht behaupten lässt. Den nach einem Billigdrink benannten heimischen Cup gewann Guardiola mit City von 2018 bis 2021 vier Mal hintereinander, keine andere Trophäe stemmte er in seiner Trainerkarriere öfter hoch. Und ein fünfter Triumph ist jetzt nicht unwahrscheinlich, im Viertelfinale geht es zum FC Southampton.

Mit dem Getöse um das City-Liverpool-Pokalmatch läutete England kurz vor den Weihnachtstagen die Rückkehr des Vereinsfußballs nach der WM ein. In Katar machten vorwiegend pragmatisch agierende Trainer mit ihren Mannschaften auf sich aufmerksam. Stellvertretend dafür standen die vier WM-Halbfinalisten (Argentinien, Frankreich, Kroatien, Marokko), die mit einem auf defensive Kontrolle ausgelegten Spielstil beeindruckten. Ihr Plan beruhte darauf, weit hinten zu verteidigen und mit einem starken Kollektiv vorwiegend auf Konter zu setzen. Diese in Katar oft zu sehende Abkehr von offensivem Pressing ist sicher auch darin begründet, dass viele Teams am Ball inzwischen so gut geworden sind, dass sie sich auch bei intensiver Bedrängnis von hinten herauskombinieren können. Die eher als Idealisten einzustufenden Guardiola und Klopp widersetzen sich allerdings dem Defensivtrend. Die Folge war im Pokal unübersehbar: Offensivaktionen zuhauf auf beiden Seiten, weil die Ausnahmespieler beider Klubs kaum aufzuhalten sind, sobald das Forechecking des Gegners ausgehebelt ist.

Welcher Trend sich jetzt fortsetzt? Darüber entscheiden neben den Konzeptionen der Trainer in erster Linie die Spieler. Schon im WM-Finale schienen sich diese mit zunehmender Spieldauer aus allen taktischen Zwängen zu befreien. Nun deutete Citys und Liverpools Aufführung an, dass es viele Spieler regelrecht genossen, wieder mit offenem Visier zu agieren.

Auf der Insel können sie dies jetzt ohne Pause tun: Vom Wiederbeginn der Premier League am "Boxing Day" (26. Dezember) bis zum 5. Januar wird in England an jedem Tag Fußball gespielt. Nur am Donnerstag, 29. Dezember, ruht der Ball.