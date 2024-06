Von Philipp Schneider, Stuttgart

Das Spiel war erst 22 Minuten alt, als Julian Nagelsmann eine Vorstellung davon bekam, dass sein Plan an diesem Abend aufgehen würde. Ach was, Nagelsmann sah, dass sein Plan sogar noch besser aufgehen würde, als er es sich hatte erträumen lassen. Vor gerade einmal drei Monaten, als er einen interessanten Bauplan für seinen Kader veröffentlicht hatte. Die Idee des Bundestrainers sah bekanntlich eine Unterteilung der Mannschaft in sogenannte „Worker“ und „Zauberer“ vor. Zur Kategorie mit den feinen Füßen gehört neben Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz auch Ilkay Gündogan, der feingeistige Kapitän, der beim FC Barcelona beschäftigt ist.