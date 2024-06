Die Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft haben ihre EM-Generalproben absolviert. Dabei gab es Licht und Schatten zu sehen. Schottland etwa hatte bei der Ankunft im Quartier in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag eine verpatzte Generalprobe im Gepäck. „Gegen Ende war es etwas enttäuschend“, räumte Trainer Steve Clarke nach dem 2:2 (0:0) gegen Finnland ein. Seine Vorfreude wollte sich der Coach trotz der späten Gegentore im Glasgower Hampden Park nach einer 2:0-Führung aber nicht nehmen lassen: „Wir sind eine gute Mannschaft, das haben wir in den letzten Jahren bewiesen.“ Nach einem Eigentor von Arttu Hoskonen (54.) und einem Kopfballtreffer von Lawrence Shankland (58.) schien der deutsche Auftaktgegner auf dem Weg zum Sieg zu sein, wenige Tage nach dem mühsamen 2:0 gegen Gibraltar. Doch Benjamin Källman (72.) und Oliver Antman (85., Foulelfmeter) schafften noch den Ausgleich.

Ungarns Trainer Marco Rossi war hingegen zufrieden. „Die komplette erste Halbzeit lief sehr gut, gerade im Angriff passte alles zusammen“, sagte der Italiener nach dem 3:0 (3:0) gegen Israel. Vier Tage nach dem 1:2 in Irland, der ersten Niederlage seit September 2022, zeigte Rossis Mannschaft vor allem in der ersten halben Stunde beeindruckenden Kombinationsfußball. Roland Sallai vom SC Freiburg brachte die Magyaren in Führung (11.), Barnabas Varga erhöhte mit einem Doppelschlag (19./22.). Rossi warnte dennoch davor, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. „In vielerlei Hinsicht müssen wir bis zu unserem ersten EM-Spiel noch Fortschritte machen“, sagte der Trainer mit Blick auf den Auftakt am Samstag in Köln gegen die Schweiz.

Bei den Schweizern wollte Granit Xhaka keine Kritik aufkommen lassen. „Wir waren schon lange nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit“, sagte der Kapitän nach dem eher schmucklosen 1:1 (1:1) gegen Österreich: „Insgesamt haben wir ein gutes Spiel gezeigt – gegen eine Mannschaft mit viel Qualität. Wir fahren mit einem positiven Gefühl nach Deutschland.“ Dieses Gefühl überkam allerdings nicht alle. Vor allem die Medien waren nach der Partie, bei der insgesamt zwölf Bundesligaspieler beim Anpfiff auf dem Rasen standen, anderer Meinung. So hatte die Boulevardzeitung Blick einen „harmlosen Auftritt der Nati“ gesehen. Der Leipziger Christoph Baumgartner hatte die Österreicher nach einem Solo in Führung (5.) gebracht. Beim Ausgleich durch den Mainzer Silvan Widmer sah Österreichs Torhüter Heinz Lindner nicht gut aus (26.).