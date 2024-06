Ungarn hinterlässt beim 1:3 zum Auftakt gegen die Schweiz einen konfusen Eindruck. Wie das Team zuletzt in 14 Spielen in Serie ungeschlagen bleiben konnte, zeigt sich nur in Ansätzen.

Von Sebastian Fischer, Köln

Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi sprach über Taktik, wie er das gerne macht, aber so hatte er sich das natürlich nicht vorgestellt. Es hatte vor dem Turnier ja einen kleinen Hype um sein Team gegeben, den mutmaßlichen Geheimfavoriten dieser Europameisterschaft. 14 Spiele in Serie hatten die Ungarn bis zu einem 1:2 im Test gegen Irland in der Vorwoche nicht verloren, und dabei spielten sie einen für Gegner schwierig zu greifenden Fußball, den der italienische Coach jüngst so beschrieb: „Wir spielen eine Art Fußball, die weniger positionell ist und mehr relational.“