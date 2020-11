Ausgerechnet der sonst so zuverlässige Peter Gulacsi patzt in der EM-Qualifikation gegen Island - doch ein spätes Traumtor von Dominik Szoboszlai lässt Ungarn ausflippen. Auf ihn sollten sich die Deutschen einstellen.

Von Felix Haselsteiner

Die Jubeltraube um ihn herum hatte sich fast schon wieder aufgelöst, doch Dominik Szoboszlai blieb noch einen Moment liegen. Die Hände hatte der 20-Jährige noch ungläubig über das Gesicht gefaltet und angesichts des historischen Moments, der dem ungarischen Jubel vorangegangen war, war das nur zu verständlich: Dank Szoboszlais Treffer zum 2:1 im Qualifikations-Finalspiel gegen Island ist Ungarn zum vierten Mal nach 1964, 1972 und 2016 für eine Europameisterschaft qualifiziert - und darüber hinaus Gruppengegner Deutschlands im kommenden Jahr.

Bis zur 88. Minute war die EM für Ungarn noch außer Sichtweite gewesen, doch aus dem 0:1 wurde auch dank Szoboszlai binnen weniger Augenblicke das 2:1. Er ist das größte Talent, das die Ungarn seit Jahren hervorgebracht haben und wird vielleicht schon im Januar zu einem Verein wechseln, der ihm auch international etwas mehr Beachtung einbringt als seine derzeitige sportliche Heimat in Salzburg.

Es war eine seltene Szene, die sich nach elf Minuten im Strafraum der Ungarn abspielte: Peter Gulacsi, sonst zuverlässiger Keeper bei RB Leipzig, rutschte ein zentraler Freistoß von Gylfi Sigurdsson einfach durch die Hände. "Meine Gedanken spielten 80 Minuten lang verrückt. Ich habe versucht, mein Spiel durchzuziehen und muss mich bei den Jungs für den Sieg bedanken", sagte der 30-Jährige später. Nach seinem Fehlgriff liefen die Ungarn gegen ein isländisches Abwehrbollwerk an, das zwar ohne das "Huh" der Fans auskommen musste, dafür aber mit mindestens so viel Geschick und Aufopferungswillen verteidigte wie noch bei der EM 2016.

Doch die Ungarn wurden in der zweiten Halbzeit immer besser. Szoboszlai spielte zwar nicht überragend, fand aber immer wieder Wege, aus der Tiefe Angriffe einzuleiten - eine Qualität, die er auch in Salzburg oft zeigt. Dirigiert wurde die taktische Marschroute in der zweiten Halbzeit durchs Telefon, denn Trainer Marco Rossi fehlte aufgrund eines positiven Corona-Tests an der Seitenlinie und wurde dort von seinem Assistenten Cosimo Inguscio vertreten.

"Das wird ein großartiges Ereignis für Ungarn"

Wer von beiden die Idee hatte, in der 84. Minute den Außenverteidiger Loïc Négo einzuwechseln, musste vorerst ein Rätsel bleiben. Es war allerdings ein Glücksgriff, denn vier Minuten später tauchte Négo im gegnerischen Strafraum auf und nutzte den ersten ernstzunehmenden Abwehrfehler der Isländer zum 1:1. Dann folgten wilde Schlussminuten mit Chancen auf beiden Seiten, die ihren finalen Höhepunkt in Szoboszlais Treffer fanden - in der 92. Minute. Auf der linken Seite hatte er den Ball in einer Kontersituation bekommen, war von dort aus in die Mitte Richtung Strafraum gezogen und hatte dann einen Flachschuss abgegeben, der erst an den Pfosten und dann ins Tor prallte.

Dass er schon jetzt als Spielmacher mit der Nummer 10 seine Nationalmannschaft zur Europameisterschaft führt, dürfte die Vergleiche mit der anderen großen Nummer 10 des ungarischen Fußballs - dem Namenspatron des Stadions, an dessen Seitenlinie Szobszlai am Donnerstag jubelte - noch häufiger werden lassen. Und tatsächlich hätte selbst Ferenc Puskas das 2:1 nicht besser erzielen können.

"Es war die ganze Woche in unseren Köpfen, dass wir eine EM zu Hause spielen können. Das erleben nicht viele Spieler", sagte Torwart Gulacsi zu dem erstmals in zwölf Ländern ausgetragenen Turnier, "wir haben es verdient. Das wird ein großartiges Ereignis für Ungarn". Unter Nationaltrainer Rossi wirkt das Team nicht nur kämpferisch stark, sondern auch spielerisch deutlich besser als noch vor vier Jahren. In der Gruppe F mit dem amtierenden Europameister Portugal - schon 2016 Gruppengegner der Ungarn -, dem Weltmeister Frankreich und der deutschen Nationalmannschaft, sind die Ungarn jedoch klar der unscheinbarste Gegner.

Die Nachricht, dass allerdings auch in der 92. Minute eines jeden Spiels noch mit ungarischen Traumtoren zu rechnen ist und dass Szoboszlais rechter Fuß daher besondere Aufmerksamkeit verdient hat, sollte spätestens nach Donnerstagabend auch bei den Deutschen, Franzosen und Portugiesen angekommen sein.