Von Sven Haist, Stuttgart

Am Verhalten der Spieler nach Abpfiff lässt sich selten erkennen, ob die Ukraine gewonnen oder verloren hat. Das Zusammenkommen mit den eigenen Fans nach jedem Match gleicht einem Ritual, bei dem sich die Mannschaft am Strafraum aufstellt und immer wieder rhythmisch klatschend die Parole „U-kra-ina, U-kra-ina“ wiederholt. Die Zeremonie erinnert an die Isländer, die bei der EM 2016 auf diese Weise den eigenen „Húh“-Schlachtruf international populär gemacht haben. Er steht als Ausdruck der Einheit Islands, und auch die abgewandelte Form der Ukrainer soll in Kriegszeiten Geschlossenheit und Zusammenhalt demonstrieren.