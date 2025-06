Antonio Di Salvo kennt die Träume junger Fußballer. Aber auch ihre Tränen. Er war einst selbst ein hoffnungsvolles Talent. Vor einem Vierteljahrhundert war der 46-Jährige so alt wie seine U21-Schützlinge heute. Damals ist er als junger Fußballer aus dem beschaulichen Ostwestfalen-Lippe hinausgezogen in die große weite Welt. Er war 20 Jahre jung, und die große weite Welt residierte an der Säbener Straße in München.

Anfang 2000 wagte der in Paderborn geborene Sohn sizilianischer Eltern mit seinem Wechsel vom damaligen Drittligisten SC Paderborn zum Champions-League-Klub FC Bayern jenen großen Schritt, der auch schiefgehen kann. Di Salvo durfte unter Trainer Ottmar Hitzfeld bloß 100 Minuten Bundesliga für die Bayern spielen. Eineinhalb Jahre später wechselte er zu Hansa Rostock. 94 seiner am Ende 100 Bundesligaspiele bestritt er für den Ostsee-Klub. Anschließend kehrte er noch mal nach München zurück zum damaligen Zweitligisten TSV 1860. So wurde München seine Wahlheimat. Und blieb es bis heute.

Der frühere Fußballer hat als Trainer die U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in ein Finale geführt, das diese am Samstagabend in Bratislava unglücklich in der Verlängerung mit 2:3 gegen England verlor. Deutschlands Zukunftshoffnungen betrauerten den verpassten Titel, aber ihrer insgesamt vielversprechenden Leistung bei dem Turnier tat das ebenso keinen Abbruch wie jener öffentlichen Aufmerksamkeit, die sie unter der Anleitung ihres Trainers entfacht haben.

Zwei Jahre ohne Niederlage in Qualifikation und Turnier – bis zur Verlängerung des Endspiels

Di Salvo hat diese Mannschaft zwei Jahre lang ohne Niederlage erst durch die Qualifikation und dann durchs Turnier gelenkt. Bis ins Finale. Er hat Anteil an ihrer jüngsten Entwicklung und so hätte er auch einen gewissen Anteil daran, sollte der derzeit begehrteste deutsche Stürmer Nick Woltemade im Sommer tatsächlich zum FC Bayern wechseln. Der 23-Jährige hatte noch vor ein paar Monaten nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart in dem Klub nur bescheidene Einsatzzeiten bekommen. Das wurde erst mit der Zeit besser und lag auch daran, dass Di Salvo ihm in der U21 stets umfangreiche Spielanteile gewährte.

Woltemade wurde auch über seine Leistungen in der U21 zum Stammspieler in Stuttgart. Kürzlich berief ihn der Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar zum A-Nationalspieler. Bei der U21-EM wurde Woltemade mit sechs Treffern bester Torschütze des Turniers. Di Salvo hat Einfluss aufs Gemüt, auf die Leistungen und auf den Marktwert dieser Spieler.

Als er vor 25 Jahren zu den Bayern wechselte, betrug seine Ablöse laut Medienberichten 250 000 Mark. Seine heutigen U21-Spieler erreichen da ganz andere Werte: Der Marktwert von Spielern wie Nick Woltemade, Brajan Gruda, Paul Nebel, Noah Atubolu, Nathaniel Brown oder Paul Wanner liegt im zweistelligen Millionenbereich.

„Diese Spieler lassen ihr Herz auf dem Platz.“

Enorm, was schon junge Burschen heutzutage wert sind, aber das blendet Di Salvo aus, wenn er mit ihnen arbeitet. Dann bilden die jungen Millionäre eine eingeschworene Bolzplatz-Truppe. Genau diesen Eindruck hatte man bei ihren spektakulären EM-Spielen, die sich erfrischend vom bisweilen allzu routiniert anmutenden Fußball etwa bei der Klub-WM in Übersee unterschieden. „Diese Spieler lassen ihr Herz auf dem Platz“, sagte Di Salvo bei der EM gerührt über seine Kicker.

Di Salvo war seit 2016 Co-Trainer bei der U21. Bei seinem EM-Debüt als Cheftrainer vor zwei Jahren in Georgien war seine damalige Mannschaft mit nur einem Punkt aus drei Spielen schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Er hatte damals noch nicht unter Beweis stellen können, dass er als Hauptverantwortlicher ähnlich gut mit jungen Fußballern arbeiten kann wie seine Vorgänger Horst Hrubesch und Stefan Kuntz. Unter denen waren deutsche U21-Teams dreimal Europameister geworden.

Trotz des verlorenen Endspiels konnte sich Di Salvo diesmal weiter profilieren. Er wird auch den nächsten Jahrgang zur EM führen. Sein Vertrag wurde bereits bis 2027 verlängert.