Insgesamt elf Tore in zehn Spielen hat der Leverkusener Francis Onyeka in Qualifikation und Endrunde der U19-Europameisterschaft erzielt. Niemand schaffte mehr. Auf acht Treffer in sieben Spielen kam der Hamburger Otto Stange – und landete damit auf dem zweiten Platz der kontinentalen Torjägerliste. Zwei 19 Jahre alte deutsche Offensivspieler schossen die meisten Tore in der gesamten U19-EM-Saison – doch ausgerechnet im letzten und entscheidenden Spiel gelang den beiden kein Treffer mehr.

Die deutsche Mannschaft hat das U19-EM-Finale am Samstagabend im walisischen Wrexham mit 0:2 (0:1) gegen Spanien verloren und damit den ersten deutschen U19-EM-Titel seit 2014 verpasst. Spanien erzielte in den fünf Endrunden-Spielen stattliche 19 Tore und ließ keinen einzigen Gegentreffer zu. Gegen diese Art der Dominanz waren mit Onyeka und Stange auch zwei der talentiertesten deutschen Nachwuchstorjäger machtlos.

Deutsche U19 im EM-Finale : Connection für die Zukunft Die deutsche U19-Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft in Wales und macht Hoffnung in schweren Zeiten. Im Endspiel warten allerdings scheinbar übermächtige Spanier. Von Ulrich Hartmann ...

Die U19 hat nach 2008 und 2014 zwar den dritten deutschen EM-Titel in dieser Altersklasse versäumt, allerdings darf schon der Einzug ins Endspiel als Erfolg gelten. „Wir können mit dem Turnier zufrieden sein“, fand Innenverteidiger Luca Erlein von der TSG Hoffenheim. Versöhnlich klang auch der Trainer Christian Wörns. „Ich habe gemischte Gefühle“, sagte der 54-Jährige, „die Niederlage setzt mir zwar zu, aber ich bin auch stolz darauf, was die Mannschaft geleistet hat und wie ihre Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren war.“

Zwölf Tage nach dem frühen WM-Aus der A-Nationalmannschaft gegen Paraguay in den USA deutete die U19 mit ihrer Finalteilnahme in Wales an, dass die Zukunft des deutschen Fußballs wohl nicht allzu schwarz gemalt werden muss. In ihren fünf EM-Spielen besiegte die Nachwuchs-Mannschaft Dänemark, Wales und die Ukraine und verlor zweimal gegen Spanien.

In der U17 war die Entwicklung zuletzt rückläufig

Mit vier Treffern in der Endrunde war Otto Stange zusammen mit dem Spanier José Antonio Morante bester Torschütze und erhielt dafür die Trophäe in Form eines goldenen Schuhs. Ihn, aber auch Onyeka und den Leverkusener Montrell Culbreath, wird man in der kommenden Saison in der Bundesliga sehen: Stange beim Hamburger SV, Culbreath in Leverkusen und Onyeka als Bayer-04-Leihgabe beim Aufsteiger SV Elversberg.

Vieles deutet darauf hin, dass Jürgen Klopp neuer Bundestrainer wird – aber wie steht es um die Spieler, die in den nächsten Jahren nachrücken? Welche Erfolge konnten die größten Talente in den Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) zuletzt feiern? Die U21 hat 2025 das EM-Finale gegen England erst nach Verlängerung mit 2:3 verloren, Trainer war Antonio Di Salvo. Relevante Spieler waren Nick Woltemade, Nathaniel Brown, Rocco Reitz, Paul Nebel, Nelson Weiper und der Torwart Noah Atubolu.

Bei der U19-EM 2025 erreichte die deutsche Mannschaft unter dem Trainer Hanno Balitsch das Halbfinale. Bei der U20-WM im selben Jahr in Chile hingegen war Deutschland gar nicht erst dabei, weil man bereits die als Qualifikation dienende U19-EM 2024 verpasst hatte. Trainer war Wörns. Bekannte Spieler waren der Torwart Dennis Seimen, Tom Bischof, Mert Kömür, Dzenan Pejcinovic und Ibrahim Maza. Die aktuelle U19 hat bei der EM in Wales bereits mit dem Einzug ins Halbfinale die Qualifikation für die U20-WM 2027 in Usbekistan und Aserbaidschan klargemacht. U20-Weltmeister war Deutschland erst ein einziges Mal: 1981 mit Spielern wie Michael Zorc, Roland Wohlfahrt und dem Torwart Rüdiger Vollborn.

In der U17 war die Entwicklung zuletzt rückläufig. 2023 hatte eine Mannschaft unter dem Trainer Christian Wück mit Spielern wie Finn Jeltsch, Assan Ouedraogo, Noah Darvich, Paris Brunner und Max Moerstedt im selben Jahr beide U17-Titel gewonnen: EM und WM. 2025 schied das deutsche Team bei beiden Turnieren frühzeitig aus, und in diesem Jahr verpasst Deutschland beide Endrunden sogar.

Das kommende Jahr wird für den deutschen Nachwuchsfußball richtungsweisend werden, denn dann wird sich zeigen, zu welchen Leistungen die ältesten beiden Nachwuchsteams fähig sind. Die U20 darf sich 2027 bei der WM beweisen und die U21 wird mit Spielern wie Finn Jeltsch, Tom Bischof, Said El Mala, Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper und Dzenan Pejcinovic bei der EM in Serbien und Albanien antreten.

Ähnlich stark wie die individuelle Qualität zählt der Teamgeist. Über seine U19 bei der EM in Wales sagte gerade der Torwart Florian Hellstern: „Viele von uns sind seit der U15 dabei und über die Zeit wächst man immer mehr zusammen – das ist eine der wichtigsten Sachen.“ Hellstern, im Mai noch A-Junioren-Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart und nächste Saison an den Zweitligisten Greuther Fürth verliehen, hatte schon vor dem Endspiel gegen Spanien gewusst: „Für den DFB ist dieses Finale eine große Sache.“ Für das blamable WM-Aus des A-Nationalteams war das U19-Finale jedoch nur ein schwacher Trost.