Almuth Schult als TV-Expertin:Schlagfertig, aber unaufgeregt

Von Anna Dreher

Bevor es nach einer Partie in die Kabine geht, stehen für Spieler und Trainer bei großen Turnieren noch Fragerunden mit Journalisten aus aller Welt an. Darauf haben Fußballer eher weniger Lust, vor allem warten sie ungerne, bis sie dran sind. Doch auf solche Befindlichkeiten mochte Almuth Schult keine Rücksicht nehmen, hier ging es schließlich um ihre Analyse einer Szene. Als ARD-Moderator Alexander Bommes nach dem Halbfinaleinzug Dänemarks am Samstag zum Interview mit Erfolgstrainer Kasper Hjulmand wechseln wollte, hatte sie also etwas dagegen, sich unterbrechen zu lassen. "Nee, einen haben wir noch", insistierte Schult, "einen haben wir noch!" Bommes blieb nichts übrig, als zu sagen "joa, na gut", das Gespräch mit dem Coach musste warten.