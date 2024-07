Sieg gegen Österreich:Der archaische Kraftakt der Türkei

Von Thomas Hürner, Leipzig

Wer beim Jubel-Ritual in die Mitte will, muss vorher geliefert haben, da sind die Regeln klar definiert. Nur Hakan Calhanoglu hat nach Schlusspfiff seinen Platz qua Kapitänsrang sicher, selbst dann, wenn er wie am Dienstag als einziger einen Trainingsanzug trug, weil er bei diesem Spiel wegen einer Gelbsperre aussetzen musste. Die anderen türkischen Nationalspieler hatten einstmals weiße Leibchen an, auf denen nun deutliche Gebrauchsspuren zu sehen waren nach einem Wolkenbruch vom Himmel, tausend Grätschen über den Rasen und arglistigen Bierduschen aus dem Publikum. Sie bevölkerten artig die Mittelkreislinie und ließen zwei Spieler ins Innere treten, die sich ihre Hauptrollen bei dieser Prozedur hart hatten erarbeiten müssen.