Von Felix Haselsteiner, Leipzig

Wenn überhaupt, dann erinnert man sich noch in Schwarz-weiß an jenen späten Julinachmittag im Züricher Hardturmstadion. Fast auf den Tag genau 70 Jahre ist es her, dass Österreich bei der WM 1954 den dritten Platz eroberte, mit einem umjubelten 3:1 gegen Uruguay. Spieler standen damals auf dem Feld, nach denen heute Stadien benannt sind, was sie auch ohne Farbfernsehen zu unvergessenen Legenden macht, aber, wie heißt es so schön bei Rainhard Fendrich: „Dei hohe Zeit is lang vorüber“. Österreich hat fußballerisch seitdem Höhepunkte (in Cordoba) und Tiefpunkte (auf den Färöer-Inseln) erlebt, aber eines nie geschafft: Ein K.-o.-Spiel zu gewinnen, bei einem Fußballturnier.