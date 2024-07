Kommentar von Martin Schneider

Didier Deschamps war nach dem 1:0 gegen Belgien wirklich außerordentlich gut gelaunt, er lachte gelöst in die Kamera, scherzte in Richtung seines Torschützen Randal Kolo Muani. Klar, er hatte gerade ein EM-Viertelfinale erreicht, da guckt man nicht wie im Feierabendverkehrsstau. Aber die sonnige Fröhlichkeit des französischen Nationaltrainers lag auch daran, dass dieses Spiel wirklich genauso gelaufen war, wie er sich ein perfektes K.-o.-Spiel vorstellt. „Wir sind nicht in die Falle getappt“, freute er sich später auf der Pressekonferenz: „On ne s’est pas fait prendre au piège.“