Braucht noch jemand Karten für die EM? Beim Ticketanbieter Eventim beispielsweise gibt es noch Hospitality-Packages, unter anderem für ein Viertelfinalspiel am 6. Juli in Düsseldorf.

Für 1249 Euro (1 Ticket!) erhält man etwa Zugang zum Experience Club. Dort gibt es außer einem Sitzplatz der besten Kategorie auch etwas zu essen: „German Delights: Auswahl an typisch deutschen Fußball-Leckerbissen“. Dazu Bier und Wein bis zum Abwinken. Parkplatz inklusive? Äh, no! (In diesem Zustand sollte eh niemand mehr fahren!)

Kulinarisch anspruchsvollere Fußballfans buchen die Club Lounge. Dort gibt es für 2320,50 Euro neben „kalten und warmen Streetfood-Snacks“ auch „Brotkultur und deutsche Tapas“ sowie „Impuls-Eis und Candy-Bars“. Auf Wunsch Kaffee. Parkplatz? Leider nein!

Wer Butterbrot, Steckerl-Eis und Snickers zu profan findet, kauft sich halt ein Ticket für die Prestige Lounge. Dort gibt es für 2796,50 Euro zur „deutschen Brotkultur“ auch noch „Table Snacks“, darüber hinaus kalte Vorspeisen, eine „Live Cooking Station“ und zum Nachtisch Käse. Bei Bedarf Longdrinks. Parkplatz? Für vier Prestige-Lounge-Tickets gibt es einen Parkschein!

Für echte, für richtige Fußballfans empfiehlt sich das Skybox-Social-Package. Kostenpunkt: 3510,50 Euro. Hier gibt’s über die deutsche Brotkultur hinaus eine „Jausenplatte“. Außerdem: „Walking Act Amuse Bouche“, „Walking Act Culinary Trolley“ und „Walking Act Guilty Pleasures“ (Vorsicht, Hüftgold! – Caution, Hipgold!). Davon also bloß nicht zu früh zu viel, schließlich wartet: „Sushi in der Halbzeit.“ Für Skybox-Gourmands exklusiv: „Ausgewählte Weine von namhaften Winzern.“ Parkplatz? Für zwei Packages ein Parkschein.

Welche Mannschaften am 6. Juli in Düsseldorf überhaupt spielen, interessiert in der Skybox vermutlich niemanden. Nach Brotkultur, Jausenplatte, Halbzeitsushi, Guilty Pleasures und literweise Wein von ausgewählten Winzern ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von Belang: Bitte, schnell, wo sind die Toiletten?