Kommentar von Ulrich Hartmann

Nach bedeutenden Endspielen sieht man bei unterlegenen Mannschaften bisweilen Fußballer, die sich ihre bei der Siegerehrung erhaltene Silbermedaille demonstrativ gleich wieder vom Hals reißen. Wenn manchem Silber schon nichts mehr bedeutet, was will man dann noch mit Bronze? Seit 44 Jahren gibt es bei der Fußball-EM kein Spiel um Platz drei mehr. Der europäische Verband Uefa erinnert aktuell noch einmal an den Grund für die damalige Abschaffung: „Das Spiel wurde als nicht attraktiv erachtet.“