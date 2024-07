Dem Außenseiter Georgien gelingt tatsächlich die Führung gegen Spanien – doch nach einer Halbzeit übersetzt der große Favorit seine Überlegenheit auch in Tore. Das DFB-Team trifft damit im Viertelfinale auf die bisher beste Mannschaft des Turniers.

Von Javier Cáceres, Köln

Spaniens Fußballnationalmannschaft hat die Einladung des DFB-Teams angenommen – und wird am Freitag in Stuttgart gegen die Mannschaft von Julian Nagelsmann um den Einzug ins Halbfinale der EM spielen. Trotz einer phasenweise grotesk anmutenden Überlegenheit und einer erdrückenden Anzahl an Chancen taten sich die Spanier schwerer als erwartet, den Achtelfinal-Überraschungsgast Georgien mit 4:1 niederzuringen.