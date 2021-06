Von Javier Cáceres, Madrid

Es war der Vertreter der britischen Zeitung The Guardian, der nach dem Spiel gestand, nicht zu wissen, wo er überhaupt anfangen solle, und mithin auch nicht recht sagen könne, was er fragen sollte. Mit entwaffnender Offenheit. Und er hatte ja Recht, wenn man sich auch nur ansatzweise vor Augen führte, wie viele, teils dramatisch, absurde Binnengeschichten das irrwitzige Achtelfinalspiel bereithielt, das Spanien mit 5:3 nach Verlängerung gerade hinter sich hatte. Luis Enrique, Spaniens Trainer, erbarmte sich seiner.

"Die Schlagzeile gebe ich dir", sagte er nach dem Sieg gegen den WM-Zweiten Kroatien, und fügte auf Englisch an: "Enjoy football."

Luis Enrique Martínez García, 51, ist kein Mensch, der in seinem Diskurs Superlativen aus dem Weg geht. Aber er hat als ehemaliger Profi von Sporting Gijón, Real Madrid und dem FC Barcelona; als früherer Nationalspieler, als Trainer von Barca B, AS Rom, Celta de Vigo, der ersten Mannschaft Barcas und erst recht als Nationaltrainer genug erlebt, dass die Überhöhung dessen, was sich in Kopenhagen zutrug, nicht gar so einfach fiel.

Nach einem bizarren Fehler von Torwart Unai Simón in der 20. Minute lag seine Mannschaft überraschend am Boden. Sie kämpfte sich zurück, führte bis zur 85. Minute durch Tore von Pablo Sarabia (38.), César Azpilicueta (57.) und Ferran Torres (77.) mit 3:1. Kroatien kam in der 85. Minute durch Mislav Orsic auf 3:2 ran, Mario Pasalic glich in der Nachspielzeit (90.+2) aus. Dann zeichnete Spanien zwei weitere Treffer, durch Álvaro Morata (100.) und Mikel Oyarzábal (103.). Als das Spiel gelaufen war und die Spanier das machten, was sie am besten können - den Ball in Ihren eigenen Reihen halten -, und die Kroaten ausgepumpt waren, applaudierten die Zuschauer minutenlang, stehend. Enrique ging das unter die Haut.

"Das Überraschende ist, dass uns der Fußball eine zweite Chance gegeben hat", reflektierte Enrique in der Videopressekonferenz, und dachte dann an die Freizeitgestaltung. "Ich liebe den 'Dragón Khan'", fügte er hinzu - in Anspielung auf eine offenkundig diabolische Achterbahn im Ereignispark "Port Aventura", zu deutsch: "Abenteuerhafen", in der Nähe Barcelonas. "Aber diesmal hätte mich der Drache fast verschlungen."

Der Fehler von Simón ist von ausgesuchter Einmaligkeit, jedenfalls auf diesem Niveau

Natürlich wäre es unter fußballerischen Gesichtspunkten angebracht, von Pedri zu reden, der mit seinen 18 Jahren eine Meisterklasse bot, obwohl er mit seinem Rückpass auf Simón am 0:1 beteiligt gewesen war. Oder von Azpilicueta, der als Verteidiger die rechte Seite auf- und ablief, am Ende einer monumentalen Partie von Krämpfen geschüttelt war, und nach dem 1:1 durch Sarabia sein erstes Länderspieltor erzielte (2:1/57.). Man könnte auch die Auswechslungen von Enrique besprechen, der eine Reihe von Spielern vom Feld nahm, die reich beladene Schulterklappen haben - und damit sein eigenes Team aus dem Tritt brachte. Plötzlich flogen lange Bälle über den Platz, verteidigten sich die Spanier nicht mehr mit dem Ball. Oder auch darüber, dass dieses spanische Team, dem eine Torallergie attestiert worden war, in zwei Spielen zehn Mal zulangte.

Aber die Blicke zogen zwei Verfemte auf sich, die ihre Namen reinwuschen, bis sie keimfrei waren: Torwart Unai Simón, und Mittelstürmer Álvaro Morata.

In der Rückschau wirkt es belustigend. Aber andererseits mag man sich kaum ausdenken, was noch an Grausamkeiten gefolgt wäre, wenn diese Partie verloren gegangen wäre. Es gab einen Vorgeschmack auf ein bitteres Menü, dass dann doch nicht serviert wurde. Die erste Halbzeit war noch nicht vorüber, da hatten anonyme Hände bereits Simóns Wikipedia-Eintrag geändert: Unai Simón, 24, sei "ein blinder und hinkender Torwart von Athletic Bilbao", war da zu lesen. Nun ja: Sein Fehler war auch von ausgesuchter Einmaligkeit, jedenfalls auf diesem Niveau. Ein Fehler, bei dem man Stoßgebete aufführt, dass einen die Erde verschlucken möge. Zumal es vorher schon kaum jemanden in Spanien gegeben hatte, der ihn im Tor hatte sehen wollen.

Detailansicht öffnen Wäre wohl am liebsten von der Erde verschluckt worden: Spaniens Nationaltorhüter Unai Simón, nachdem ihm ein Rückpass von Pedri durchgegangen war - und Kroatien in Führung brachte. (Foto: Stuart Franklin/Pool via Reuters)

Er sei keiner, der das Spiel mit dem Fuß beherrscht habe, erst Enrique habe das von ihm verlangt, hatte Simón neulich in Interviews zu Protokoll gegeben. Und dann kam dieser Rückpass von Pedri. Quasi von der Mittellinie. Der Ball hüpfte über den Spann von Simón, der da mutterseelenallein stand, und nur noch zusehen konnte, wie der Ball ins Tor sprang. "Möge ich in der Erde versinken", das muss der Gedanke gewesen sein, wie gesagt.

Nur: Danach schwang sich Simón zu einer monströsen Leistung auf, getraute sich, den Ball weiter mit den Füßen zu spielen, und zeigte vor allem, dass seine Hände magisch sein können. In der Nachspielzeit wehrte er einen Schuss von Matej Kramaric aus sieben Metern ab. Das sei der Schlüssel zum spanischen Sieg gewesen, sagten sowohl Enrique wie auch der unterlegene Kroaten-Coach Zlatko Dalic, "wir hatten sie in die Seile gedrängt...", klagte Kroatiens Kapitän Luka Modric. Dem gesamten spanischen Team war Simóns Rolle bewusst: Nach dem Schlusspfiff wurde er von allen euphorisch umarmt.

"Unai Simón hat allen eine Lektion erteilt. Nach einem Fehler interessiert nicht der Fehler, sondern die Haltung, die du danach an den Tag legst. Es war eine Lektion", insistierte Enrique, "für seine Mitspieler und alle Kinder, die Fußball spielen wollen." Das war die andere, weiterführende Ebene. Die unmittelbare Folge war freilich, dass es ohne Simóns rettende Hand die Erlösung des Álvaro Morata wohl nie gegeben hätte.

"Um solche Momente zu erleben, muss man leiden", sagt Torschütze Morata

Denn das von unbekannter Hand geführte Skript besagte auch, dass nur dieser Stürmer infrage kam, das 4:3 zu erzielen, das den kroatischen Widerstand pulverisieren ließ: Morata, an dem Luis Enrique wider alle Vernunft festgehalten hatte. Nach einer Flanke des eingewechselten Leipzigers Dani Olmo - der auch die Vorlage zum 5:3 durch Mikel Oyarzábal geben sollte und in der Schlussminute der Verlängerung noch den Pfosten traf - nahm Morata den Ball im Strafraum an, und jagte ihn dann volley mit links ins Netz.

Im fernen Spanien stürzte er damit viele Menschen ins Glück. Ausgerechnet er, der nach seinen multiplen Fehlschüssen aus den ersten drei Partien der EM die Furie seiner Landsleute auf sich gezogen hatte. Der von Todesdrohungen gegen sich, seine Frau und seine Kinder berichtete und offen darüber sprach, dass er psychologische Hilfe in Anspruch nimmt. Und der dann auch noch sagte, dass es heißen würde: "Was für guter chico er doch war...", wenn am Ende doch "etwas passiert". Am Vorabend des Spiels hatte Nationaltrainer Enrique noch gesagt, dass die Polizei den Drohungen nachgehen müsse.

"Um solche Momente zu erleben, muss man leiden", sagte Morata nach dem 5:3, das ihn völlig erschöpft zurückließ: "Ich bin tot, ich will nur in die Kabine und mich ins Eis legen." Denn es geht am Freitag in Sankt Petersburg gegen die Schweiz, die gegen Weltmeister Frankreich das gleiche bot, was in Kopenhagen zur Aufführung kam, "ein episches Spiel", wie es Luis Enrique nannte. Und wahrlich, das war es.