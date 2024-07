Von Javier Cáceres, München

Eigentlich hätte Lamine Yamal längst ins Bett gehört. „Gefühlt“, wie es so schön heißt, ist er ja gerade erst jenem Alter entwachsen, in dem man noch Gutenachtgeschichten vorgelesen bekommt. Aber er war nicht im Bett. Er lief über den Rasen der Arena in München-Fröttmaning und suchte. Er suchte nach einer Kamera und lief, als er eine gefunden hatte, auf das Objektiv zu wie einst Diego Armando Maradona, als dieser 1994 beim Sieg gegen Griechenland seine Freude über das dann letzte WM-Tor seiner Karriere in eine Kameralinse brüllte – und die ganze Welt davon erfuhr.