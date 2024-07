Von Javier Cáceres, Köln

Spaniens Trainer Luis de la Fuente strahlte, als er nach dem 4:1-Achtelfinalsieg gegen Georgien auf dem Podium des Pressesaals der Kölner Arena Platz genommen hatte. Und das lag nicht nur daran, dass seine Mannschaft das Viertelfinale der Fußball-EM erreicht hat. Sondern auch daran, dass er den Stuhl unfallfrei erreicht hatte, nachdem er am Vorabend an gleicher Stelle fast sinnbildhaft an einer Stufe gestolpert war. Denn einen kleinen Stolperer, den legten die Spanier am Sonntagabend auch hin.