Sein Trainer sprach ihn anfangs falsch aus, und so wirklich gerechnet hat mit Marc Cucurella im Team der Spanier sowieso niemand. Bei dieser EM kann der Linksverteidiger aber sehr viel mehr vorweisen als eine auffällige Frisur.

Von Javier Cáceres, Donaueschingen

Am Freitag wird Claudia Rodríguez wieder in Deutschland sein, auf der Tribüne des alten Neckarstadions, und einem Ritual Genüge tun, das bei dieser Europameisterschaft Urständ feierte. Sie wird einen Anruf von „Carrusel Deportivo“ entgegennehmen, der Fußball-Liveshow des Radiosenders Cadena SER, und vor der Partie gegen Deutschland ein paar Einblicke in das Innenleben des Vaters ihrer drei Kinder geben: Marc Cucurella.