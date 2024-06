Interview von Javier Cáceres, Donaueschingen

Milivoje Novakovic, 45, wurde in Ljubljana geboren, der Hauptstadt Sloweniens, die damals zu einem Land gehörte, das es nicht mehr gibt: Jugoslawien. Der frühere Bundesliga-Stürmer ist bei dieser EM Teil des Trainerstabs der Slowenen, die sich in der Gruppe C als Dritter hinter England und Dänemark für die K.-o.-Runde qualifiziert haben. In seiner Rolle als Assistent von Trainer Matjaz Kek sorgte Novakovic beim Turnier für Schlagzeilen: Er sah eine gelbe Karte, die in die Fairplay-Wertung einfloss – und die definierte in der engen Gruppe C den Endstand. Mit zwei gelben Karten weniger wäre Slowenien nicht Dritter, sondern statt der punkt- und torgleichen Dänen Gruppenzweiter geworden. Dann hätte es ein Achtelfinale gegen Gastgeber Deutschland gegeben.