Entscheidung per Rechenschieber

Von Jonas Beckenkamp, München

Dass Fußball eine hundsgemeine und verzwickte Sache ist, dürfte bekannt sein. Gemein, weil immer irgendein Schicksalskringel droht, der ein Spiel kippen lässt. Und kompliziert – Achtung, Korrelation –, weil etwa in diesen EM-Gruppenfinals jede Wendung die Tabelle durchschütteln kann. Und dann beginnt die Rechnerei. Zur Vereinfachung deshalb zwei Ausgangsfragen zur Partie zwischen Serbien und Dänemark: Welches Team sollte es in dieser Tropennacht in der Münchner Arena ins Achtelfinale schaffen? Und befand sich unter den Duellanten vielleicht sogar der deutsche Gegner für die nächste Runde?